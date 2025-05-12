Φιντάν: Νομίζω ότι η Ρωσία και η Ουκρανία θα έρθουν σε συμβιβασμό τις επόμενες μέρες

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν αξιολόγησε την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για επανέναρξη των συνομιλιών με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν μίλησε σε κοινή συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης της Ιορδανίας, Υπουργό Εξωτερικών και Ιορδανών που ζουν στο εξωτερικό, Αϊμάν Σαφάντι, και τον Υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Χασάν Σαϊμπανί.

«Νομίζω θα έρθουν σε συμβιβασμό τις επόμενες μέρες»

Ο υπουργός Εξωτερικών Φιντάν απάντησε στην ερώτηση σχετικά με τις εξελίξεις στη γραμμή Ρωσίας-Ουκρανίας που συνοδεύει την πρόταση του Πούτιν ως εξής:

«Η οπτική μας ήταν σαφής από την αρχή στον συνεχιζόμενο πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Ο Πρόεδρός μας το έχει εκφράσει αυτό πολλές φορές. Η Τουρκία προσπαθεί να εκπληρώσει τον ρόλο της με όλους τους θεσμούς της. Ο Πρόεδρός μας είχε έντονη διπλωματική κίνηση την περασμένη εβδομάδα. Μίλησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ, τον Μακρόν και τον Πούτιν.

Υπήρξαν μια πρόταση από τον κ. Πούτιν, μια ενθάρρυνση από τον κ. Τραμπ και μια ακόμη προσφορά από τον κ. Ζελένσκι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι η Τουρκία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών. Η ειρήνη και η σταθερότητα στην περιοχή μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς.

Νομίζω ότι οι δύο πλευρές θα συναντηθούν για να καταλήξουν σε συμβιβασμό τις επόμενες ημέρες. Και οι δύο πλευρές προσπαθούν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Τους καλούμε να ξεκινήσουν κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό».

«Πιστεύω ότι η απόφαση που έλαβε το PKK είναι μια ιστορική και σημαντική απόφαση»

«Είναι μια ιστορική και σημαντική απόφαση (από το PKK), ειδικά όσον αφορά τη μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Υπάρχουν πρακτικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μετά τη λήψη αυτής της απόφασης, τα οποία θα παρακολουθήσουμε στενά.

Πιστεύω ότι, εάν η απόφαση αυτή εφαρμοστεί με ειλικρίνεια, θα είναι πραγματικά πολύ ευεργετική για το μέλλον μας. Η ιστορική έκκληση του Μπαχτσέλι ήταν μια ισχυρή βούληση του Προέδρου μας, και υπάρχουν φίλοι που συνέβαλαν σε αυτό».

Πηγή: skai.gr

