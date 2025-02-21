Καρατομήθηκε ο πλοίαρχος του αεροπλανοφόρου «Harry S. Truman» που συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ απέπεμψε τον Ντέιβιντ Σνόουντεν, πλοίαρχο του αεροπλανοφόρου «Harry Truman» που προ ημερών συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο κοντά στην είσοδο της Διώρυγας του Σουέζ.

Το αεροπλανοφόρο εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μεσόγειο προς την Ερυθρά Θάλασσα, όταν συγκρούστηκε με το φορτηγό πλοίο Besiktas-M, σημαίας Παναμά, κοντά στο λιμάνι Σαΐντ της Αιγύπτου, στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από το ατύχημα δεν προέκυψαν τραυματισμοί ή εισροές νερού, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Πολεμικού Ναυτικού. Ωστόσο, κατά πληροφορίες, προκλήθηκαν ζημιές στο εξωτερικό τοίχωμα δύο αποθηκευτικών χώρων και ενός χώρου συντήρησης. Εκτός από το εσωτερικό της πλοίου, υπήρξαν και εξωτερικές ζημιές σε έναν χώρο χειρισμού σχοινιών, την πρύμνη και την πλατφόρμα πάνω από έναν από τους αποθηκευτικούς χώρους.

The US Navy has fired the commander of the USS Harry S. Truman. https://t.co/Emq4mV9ult — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 20, 2025

Ο Σνόουντεν ήταν ο πλοίαρχος του αεροπλανοφόρου Τρούμαν από τον Δεκέμβριο του 2023.

Από την Κυριακή, το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στην αμερικανική βάση της Σούδας για επισκευές.

Πηγή: skai.gr

