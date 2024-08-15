Ο Μαχμούντ Αμπάς στην τουρκική εθνοσυνέλευση: Θα πάω στη Γάζα και στη συνέχεια στην Ιερουσαλήμ

Στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μίλησε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αγκυρα. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος είπε ότι θα πάει στη Γάζα και στη συνέχεια στην Ιερουσαλήμ.

«Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλους ότι η ζωή μου, η ζωή μας δεν είναι πιο πολύτιμη από τη ζωή ενός μικρού παιδιού στη Γάζα» είπε ο Μαχμούντ Αμπάς, για να προσθέσει: «Αποφάσισα να πάω στη Γάζα μαζί με όλους τους αδελφούς μου στην παλαιστινιακή ηγεσία».

Στη συνέχεια, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος ανέφερε: «Θα το κάνω και μιλάω εδώ από ένα διεθνές βήμα και καλώ τους ηγέτες όλων των αραβικών και ισλαμικών χωρών και τους αξιωματούχους του ΟΗΕ να κάνουν όλοι μαζί αυτό το ανθρωπιστικό καθήκον. Λέμε ας το κάνουμε αυτό για χάρη της ειρήνης και για να πάψουν οι δικαιολογίες για την κατοχή, αν ο στόχος μας είναι η ειρήνη και η σταθερότητα για όλους. Στο ίδιο πλαίσιο, καλώ το Συμβούλιο Ασφαλείας και τον ΟΗΕ, των οποίων 80 ψηφίσματα δεν έχουν εφαρμοστεί και θα ήθελα να πω ότι μετά τη Γάζα, Θεού θέλοντος, θα κατευθυνθώ στην Ιερουσαλήμ. Θα πάω στην αιώνια πρωτεύουσά μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

