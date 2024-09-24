Οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν «ιδέες» για την αποκλιμάκωση της έντασης Ισραήλ-Λιβάνου λέει αξιωματούχος

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα παρουσιάσει κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ «στέρεες ιδέες» για να αποκλιμακωθεί η ένταση του Ισραήλ και του Λιβάνου, ενώ τάσσεται κατά ισραηλινής χερσαίας εισβολής για να εξουδετερωθεί το προσκείμενο στο Ιράν λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, δήλωσε χθες Δευτέρα αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε δημοσιογράφους.

«Έχουμε στέρεες ιδέες τις οποίες θα συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα με συμμάχους και εταίρους μας», είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε με όρο να μην κατονομαστεί, καθώς ισραηλινοί βομβαρδισμοί εναντίον θέσεων της Χεζμπολά στη λιβανική επικράτεια χθες Δευτέρα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 492 ανθρώπους, ανάμεσά τους 35 παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, που έζησε την πιο αιματηρή ημέρα αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες στην μεθόριο πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Το στέλεχος της αμερικανικής διπλωματίας διευκρίνισε πως οι «ιδέες» για τις οποίες έκανε λόγο βασίζονται σε συνομιλίες αμερικανών με ισραηλινούς αξιωματούχους για το ζήτημα.

Η Ουάσιγκτον δεν πιστεύει ότι η ισραηλινή κλιμάκωση θα έχει το κατ’ αυτή επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, την αποκλιμάκωση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Σημείωσε ακόμη πως είναι σημαντικό όλοι να πάρουν στα σοβαρά τις ισραηλινές προετοιμασίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

