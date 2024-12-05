Το Ισραήλ «διαπράττει γενοκτονία» των Παλαιστινίων από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σήμερα η Διεθνής Αμνηστία, παρουσιάζοντας μίαε έκθεση - «σήμα συναγερμού για τη διεθνή κοινότητα»

Η ΜΚΟ λέει πως κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό εξετάζοντας «γενοκτονικές» τοποθετήσεις και την «απανθρωποποίηση» των Παλαιστινίων από πλευράς ισραηλινής κυβέρνησης, κυρίως δορυφορικό οπτικό υλικό που καταγράφει το εύρος της καταστροφής στον παλαιστινιακό θύλακο, καθώς και έρευνα επί του πεδίου, καθώς και συνεντεύξεις που πήρε από κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας μεταξύ της 7ης Οκτωβρίου 2023 και του Ιουλίου του 2024.

«Τον έναν μήνα μετά τον άλλο, το Ισραήλ μεταχειρίζεται τους Παλαιστίνιους της Γάζας ως σύνολο υπανθρώπων, ανάξιο να έχει ανθρώπινα δικαιώματα και αξιοπρέπεια, επιδεικνύοντας την πρόθεσή του να τους καταστρέψει», κρίνει η γενική γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας, Ανιές Καλαμάρ.

«Ας είμαστε σαφείς όμως: οι στρατιωτικοί σκοποί μπορεί να συμπίπτουν με την πρόθεση να διαπραχθεί γενοκτονία», επέμεινε η κυρία Καλαμάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Χάγη.

Η έκθεση, με έκταση 300 σελίδων, αναφέρεται για παράδειγμα σε 15 αεροπορικούς βομβαρδισμούς από την 7η Οκτωβρίου ως την 20ή Απριλίου 2024 και είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 334 άμαχοι, ανάμεσά τους 141 παιδιά. Η Αμνηστία υπογραμμίζει πως δεν βρήκε «καμιά απόδειξη ότι έγιναν εναντίον στρατιωτικών στόχων».

Αφότου ξέσπασε ο πόλεμος τουλάχιστον 44.532 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου της Χαμάς στον θύλακο, που θεωρούνται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Η Διεθνής Αμνηστία υπογραμμίζει ακόμη τις συνθήκες ζωής των Παλαιστινίων στον θύλακα: υφίστανται «υποσιτισμό, λιμό και αρρώστιες», εκτίθενται σε «θάνατο αργό, υπολογισμένο».

Οι ΗΠΑ, οι οποίες στέλνουν όπλα στο Ισραήλ παραβιάζοντας την υποχρέωσή τους να εμποδίσουν τη διάπραξη γενοκτονίας, διακινδυνεύουν να γίνουν συνένοχες», σημείωσε ακόμη η Ανιές Καλαμάρ.

«Τα καταδικαστικά ευρήματα μας πρέπει να αποτελέσουν σήμα συναγερμού για τη διεθνή κοινότητα: διαπράττεται γενοκτονία. Πρέπει να τερματιστεί τώρα», προσθέτει, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΜΚΟ που συνοδεύει την έκθεση.

Μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση στο έδαφός του του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, το έναυσμα την 7η Οκτωβρίου 2023 του πολέμου που συνεχίζεται για 426η ημέρα στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ υπερασπίζεται τις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις του λέγοντας πως θέλει να εξαλείψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Η ΜΚΟ έχει ανακοινώσει πως ετοιμάζεται να δώσει επίσης στη δημοσιότητα έκθεση για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από τη Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η επίθεση αυτή στοίχισε τη ζωή σε 1.208 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα ισραηλινά δεδομένα, η οποία συμπεριλαμβάνει ομήρους που πέθαναν στην αιχμαλωσία ή ήταν ήδη νεκροί όταν μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.