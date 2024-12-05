Η Σουηδία έχει παγκόσμια φήμη ως η χώρα που είναι υπέρμαχος της ισότητας των φύλων και προκαλεί εντύπωση γιατί όλο και περισσότερες νεαρές γυναίκες εγκαταλείπουν την εργασία τους.

Η 25χρονη Βίλμα Λάρσον εργαζόταν σε παντοπωλείο, έπειτα σε έναν οίκο ευγηρίας και σε ένα εργοστάσιο. Ωστόσο, παραιτήθηκε από την δουλειά της πριν από έναν χρόνο για να μείνει στο σπίτι. Και όπως λέει, δεν ήταν ποτέ πιο ευτυχισμένη. «Η ζωή μου είναι πιο χαλαρή. Δεν παλεύω καθημερινά και δεν έχω άγχος», δηλώνει στο BBC.

Ο φίλος της εργάζεται με τηλεργασία σε εταιρεία στον τομέα των οικονομικών και την ώρα που αυτός περνάει τις μέρες του σε ένα λάπτοπ, η Βίλμα πηγαίνει γυμναστήριο, για καφέ και μαγειρεύει.

«Μου δίνει μισθό για να μένω στο σπίτι»

Το ζευγάρι μεγάλωσε σε μικρές πόλεις της κεντρικής Σουηδίας, αλλά τώρα έχει χρόνο να ταξιδεύει αρκετά, ενώ περνάει τους χειμώνες και στην Κύπρο.

«Κάθε μήνα μου δίνει μισθό από τα χρήματα που βγάζει. Αλλά αν χρειαστώ περισσότερα, θα του τα ζητήσω. Αν χρειάζομαι λιγότερα, απλά φυλάω τα υπόλοιπα», λέει η νεαρή.

Η ίδια μοιράζεται τον τρόπο ζωής της στο Instagram, το YouTube και το TikTok, όπου έχει περίπου 11.000 ακόλουθους. Ορισμένες από τις αναρτήσεις της έχουν σχεδόν 400.000 likes, αν και όπως λέει, δεν έχει εισόδημα από την παραγωγή περιεχομένου.

Στα χάσταγκ που χρησιμοποιεί στο υλικό που αναρτά είναι τα "hemmaflickvän" και "hemmafru" (που στα σουηδικά αναφέρονται στην κοπέλα που μένει στο σπίτι και τη νοικοκυρά) και περιγράφει τον εαυτό της ως «soft girl» - μια ταυτότητα που αγκαλιάζει έναν πιο ήπιο, πιο θηλυκό τρόπο ζωής αντί να εστιάζει σε μια καριέρα.

Η τάση των «soft girls»

Ο τρόπος ζωής των λεγόμενων «soft girls» είναι μια τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διάφορα μέρη του κόσμου και υπάρχει από τα τέλη της δεκαετίας του 2010.

Ωστόσο, στη Σουηδία η πρόσφατη δημοτικότητα που έχει προκαλέσει αυτή η τάση έχει προκαλέσει τόσο έκπληξη όσο και διχασμό.

Το Ungdomsbarometern - η μεγαλύτερη ετήσια έρευνα της Σουηδίας για τους νέους – έδειξε πως νέοι ξεκίνησαν να «αγκαλιάζουν» αυτή την τάση πριν από ένα χρόνο, και μάλιστα ήταν η δημοφιλέστερη επιλογή όταν ζητήθηκε από τους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών να προβλέψουν τις τάσεις για το 2024.

Μια άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Ungdomsbaromatern τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους έδειξε ότι αυτή η τάση τείνει να γίνει στόχος για το μέλλον των νεότερων μαθητριών, με το 14% των κοριτσιών από 7 έως 14 ετών να αυτοπροσδιορίζονται ως «soft girls».

«Πρόκειται για την απομάκρυνση από το ιδεώδες του "girl boss" που βλέπουμε εδώ και πολλά χρόνια, και το οποίο περιλαμβάνει πολύ υψηλές απαιτήσεις για επιτυχία σε κάθε πτυχή της ζωής μιας γυναίκας», εξηγεί η Τζοάνα Γκόρανσον, ερευνήτρια του Ungdomsbarometern.

Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των νέων «soft girls» που εγκαταλείπουν εντελώς την εργασία τους και ζουν από τους συντρόφους τους αλλά εκτιμάται πως είναι ένα μικρό ποσοστό.

Παρ' όλα αυτά, το θέμα έχει γίνει μείζον θέμα συζήτησης στη Σουηδία, από άρθρα γνώμης σε μεγάλες εφημερίδες, μέχρι συζητήσεις σε πάνελ στο Almedalen - μια τεράστια ετήσια διακομματική πολιτική εκδήλωση - και στη σουηδική δημόσια τηλεόραση.

«Μια επικίνδυνη τάση»

Η Γκουντρούμ Σούμαν, - συνιδρύτρια και πρώην επικεφαλής του φεμινιστικού κόμματος Feministiskt initiativ της Σουηδίας - λέει ότι συμμετείχε σε πρόσφατες συζητήσεις για το θέμα αυτό.

Πιστεύει ότι το να ζουν οι γυναίκες από τον πλούτο των συντρόφων τους είναι «πολύ επικίνδυνο» και «ένα βήμα προς τα πίσω» για την ισότητα των φύλων.

Η ίδια υποστηρίζει ότι οι νέοι Σουηδοί έχουν επηρεαστεί από τη δεξιά κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας, η οποία συνεργάζεται με το εθνικιστικό κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών, καθώς και από την «ευρύτερη ανάπτυξη» του λαϊκισμού στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιστεύει επίσης ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης για τη ζωή στη Σουηδία, την προώθηση της ισότητας των φύλων, κτλ. «Οι νέες γυναίκες σήμερα δεν φέρουν την ιστορία για το πώς έπρεπε να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους - το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα να έχουν μισθό και το δικαίωμα στην οικονομική ανεξαρτησία».

Στο άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, το κόμμα των Σουηδών Δημοκρατών είναι θετικό απέναντι στην τάση των soft girls: «Πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίζουν για τη ζωή τους», λέει η Ντενίς Βεστέρμπεργκ, εκπρόσωπος της πτέρυγας νεολαίας του κόμματος.

«Και αν έχεις αυτή την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις αυτό (να ζήσεις χωρίς τη βοήθεια συντρόφου), τότε μπράβο σου. Ζούμε ακόμα σε μια χώρα που προσφέρει όλες τις ευκαιρίες για να κάνεις καριέρα. Εξακολουθούμε να έχουμε όλα τα δικαιώματα, αλλά έχουμε το δικαίωμα να επιλέξουμε να ζήσουμε πιο παραδοσιακά», αναφέρει.

Οι συζητήσεις επικεντρώνονται και στους κοινωνικούς και πολιτιστικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις νεαρές γυναίκες ώστε να εγκαταλείψουν την εργασία - ή τουλάχιστον να επιδιώξουν έναν πιο ήπιο τρόπο ζωής.

Η Σουηδία έχει τη φήμη πως παρέχει ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Οι περισσότεροι εργαζόμενοι παίρνουν έξι εβδομάδες διακοπές το χρόνο και λιγότερο από το 1% εργάζεται πάνω από 50 ώρες την εβδομάδα.

Παρόλα αυτά, η έρευνα της Ungdomsbaromatern υποδηλώνει αύξηση των επιπέδων άγχους μεταξύ των νέων, και η Γκόρανσον πιστεύει ότι η τάση των «soft girls» μπορεί να αποτελεί προέκταση των πρόσφατων παγκόσμιων εργασιακών τάσεων, όπως η «ήσυχη παραίτηση», η οποία ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να μην υπερβάλλουν εαυτόν.

Την ίδια ώρα, και η Generation Z (αφορά όσους γεννήθηκαν μεταξύ 1997 και 2012) εξυμνεί τον ελεύθερο χρόνο και όχι τους επαγγελματικούς στόχους στα social media και επηρεάζει επίσης τις νέες γενιές.

Πηγή: skai.gr

