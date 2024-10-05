Πρόεδρος Χέρτσογκ: Το Ιράν μόνιμη απειλή για το Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ δήλωσε σήμερα σε μήνυμα που μεταδόθηκε για την επέτειο της άνευ προηγουμένου επίθεσης της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, που συγκλόνισε τη χώρα, ότι τα τραύματα "δεν έχουν ακόμη επουλωθεί πλήρως".

"Τα τραύματά μας δεν μπορούν ακόμη να επουλωθούν πλήρως... γιατί όμηροι συνεχίζουν να βασανίζονται, να εκτελούνται και να πεθαίνουν σε αιχμαλωσία", τονίζει, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, 97 εξακολουθούν να κρατούνται όμηροι, εκ των οποίων 33 είναι νεκροί, σύμφωνα με δήλωση του στρατού.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ δήλωσε επίσης ότι το Ιράν και οι "πληρεξούσιοί" του συνιστούν "μόνιμη απειλή" για τη χώρα του, ενόψει των εκδηλώσεων μνήμης για την επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Σε μήνυμα προς τις εβραϊκές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, ο Χέρτσογκ κατήγγειλε "τη μόνιμη απειλή που αποτελεί για το (ισραηλινό) κράτος το Ιράν και οι τρομοκράτες πληρεξούσιοί του, που έχουν τυφλωθεί από το μίσος και είναι αποφασισμένοι να καταστρέψουν το μοναδικό μας εβραϊκό έθνος-κράτος", αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η προεδρία.

Το Ιράν εκτόξευσε το βράδυ της Δευτέρας σχεδόν 200 πυραύλους κατά του ισραηλινού εδάφους, προχωρώντας στη δεύτερη επίθεση σε λιγότερο από έξι μήνες.

Η Τεχεράνη δήλωσε ότι ενήργησε έτσι σε αντίποινα για τη δολοφονία του Χασάν Νασράλα, του ηγέτη του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ του Λιβάνου, που υποστηρίζεται από το Ιράν, την περασμένη εβδομάδα στη Βηρυτό, και για τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια την 31η Ιουλίου σε επίθεση στην Τεχεράνη.

Το Ιράν και η Χαμάς κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι ευθύνεται για τη δολοφονία του Χανίγια. Το Ισραήλ δεν προέβη σε κανένα σχόλιο.

Νωρίτερα σήμερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι "προετοιμάζει απάντηση" στη μαζική πυραυλική επίθεση του Ιράν, κατά την οποία οι περισσότεροι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν από το ισραηλινό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

