Η Μέση Ανατολή βρίσκεται για άλλη μια φορά στο χείλος μιας ευρύτερης και καταστροφικής σύγκρουσης καθώς όπως όλα δείχνουν η απάντηση του Ισραήλ στην πυραυλική επίθεση του Ιράν ενδέχεται να σημειωθεί ακόμα και τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στη Μέση Ανατολή, Σταύρος Ιωαννίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο στρατός έχει καταθέσει την πρότασή του στην πολιτική ηγεσία για ένα χτύπημα που θα είναι σκληρό θα ελαχιστοποιεί τα ρίσκα αλλά θα είναι μια ευκαιρία για να τιμωρηθεί το Ιράν.

Στο μεταξύ καθώς πυκνώνουν οι αναφορές ότι ένα χτύπημα επίκειται άμεσα, στο Ισραήλ έφτασε και ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM) στρατηγός Μάικλ Κουρίλα με την παρουσία του να μην θεωρείται καθόλου τυχαία.

Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, σε διάγγελμα που απηύθυνε προς τους πολίτες του Ισραήλ επανέλαβε την απόφασή του για απάντηση στο Ιράν για την επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

«Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα δεχόταν μια τέτοια επίθεση στις πόλεις και τους πολίτες της, ούτε καν το Ισραήλ», είπε ο Νετανιάχου στο διάγγελμά του. «Το Ισραήλ έχει το καθήκον και το δικαίωμα να αμυνθεί και να απαντήσει σε αυτές τις επιθέσεις — και θα το κάνουμε».

«Το Ιράν βρίσκεται πίσω από όλες τις απειλές εναντίον μας» πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Επίθεση σε Μακρόν

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιτέθηκε στον Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλίας, χαρακτηρίζοντας «ντροπή» τις σημερινές δηλώσεις του με τις οποίες ζητούσε να σταματήσουν οι παραδόσεις όπλων στο Ισραήλ.

«Καθώς το Ισραήλ πολεμά τις δυνάμεις της βαρβαρότητας με επικεφαλής το Ιράν, όλες οι πολιτισμένες χώρες θα πρέπει να στέκονται σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Ωστόσο, ο πρόεδρος Μακρόν και ορισμένοι άλλοι δυτικοί ηγέτες ζητούν τώρα εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ. Ντροπή τους», είπε ο Νετανιάχου.

Σημειώνεται ότι είχαν προηγηθεί σχόλια του ισραηλινού στρατού που ανέφερε ότι ετοιμάζεται για την απάντηση στην ιρανική επίθεση, προειδοποιώντας ότι θα είναι «σοβαρή και σημαντική».

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ δήλωσαν ότι η επίθεση του Ιράν με περίπου 200 βαλλιστικούς πυραύλους στη χώρα θα «έχει συνέπειες».

Κλείνει τον εναέριο χώρο στις εμπορικές πτήσεις το Ιράν

Εν μέσω των δραματικών εξελίξεων, η ιρανική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε NOTAM για τμήματα του δυτικού εναέριου χώρου της, υποδεικνύοντας ότι οι εμπορικές διαδρομές πτήσεων θα κλείνουν κάθε βράδυ από τις 20:00 ώρα Ιερουσαλήμ μέχρι τις 04:31 λόγω «Στρατιωτικής Άσκησης».

Όλα τα σενάρια πιθανά για τους στόχους

Με την εξαιρετικά ανώτερη αεροπορία του και τη σχετικά αδύναμη αεράμυνα του Ιράν, το Ισραήλ θα μπορούσε να χτυπήσει σε ένα ευρύ φάσμα στόχων αν το ήθελε, εξηγούν αναλυτές, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και υπηρεσιών πληροφοριών, ανώτερων διοικητών, τερματικών σταθμών πετρελαίου και διυλιστηρίων ή ακόμα και πυρηνικών εγκαταστάσεων. Το Ισραήλ είναι επίσης πιθανό να λάβει βοήθεια από τις υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ που συλλέγονται μέσω δορυφόρων και άλλων πηγών, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα.

Ωστόσο, το Ισραήλ θα πρέπει να εξισορροπήσει την πιθανή αντίδραση από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επιλέξει να εξαπολύσει επιθέσεις σε κράτη του Αραβικού Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές αεροπορικές βάσεις ή να επιλέξει να τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στα στενά του Ορμούζ, τη στενή πλωτή οδό μεταξύ του Περσικού Κόλπου και στον Ινδικό Ωκεανό από τον οποίο διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Στρατιωτικοί στόχοι

Οι πιο πιθανοί στόχοι θα μπορούσαν να είναι οποιαδήποτε τοποθεσία ή μονάδα που σχετίζεται με την επίθεση με πυραύλους του Ιράν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων κέντρων διοίκησης και ελέγχου, πεδίων εκτόξευσης πυραύλων, τοποθεσιών τροφοδοσίας και ακόμη και διοικητές που επιβλέπουν το οπλοστάσιο βαλλιστικών πυραύλων της χώρας.

Το Ισραήλ θα μπορούσε επίσης να πλήξει κέντρα πληροφοριών, που βρίσκονται συχνά σε στρατιωτικές βάσεις, ως απάντηση στην προσπάθεια του Ιράν να χτυπήσει την έδρα της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ Μοσάντ την Τρίτη.

Ενέργεια

Ερωτηθείς για το εάν οι ΗΠΑ θα υποστήριζαν ένα πλήγμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις του Ισραήλ στο Ιράν, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο.

«Είμαστε σε συζήτηση για αυτό», είπε ο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με νυν και πρώην ανώτερους αξιωματούχους του στρατού και της εθνικής ασφάλειας, το Ισραήλ θα μπορούσε να επιλέξει να βομβαρδίσει την πετρελαϊκή υποδομή του Ιράν, η οποία αποτελεί το οικονομικό στήριγμα της χώρας. Εάν το Ισραήλ αποφασίσει να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα σε ποιες υποδομές του πετρελαϊκού τομέα του Ιράν θα προσπαθήσει να επιτεθεί το Ισραήλ.

Πλήγμα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις

Ο Μπάιντεν είπε αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε επίθεση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει εδώ και καιρό για τον κίνδυνο ανάπτυξης πυρηνικών όπλων από το Ιράν και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μπορεί να αποφασίσει ότι είναι ώριμη η στιγμή να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις πριν προχωρήσει περαιτέρω το πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι κύριες τοποθεσίες περιλαμβάνουν κέντρα εμπλουτισμού ουρανίου στο Fordow και στο Natanz, τα οποία βρίσκονται και τα δύο βαθιά κάτω από τη γη.

Υπάρχει επίσης ένα μεγάλο πυρηνικό κέντρο έξω από το Ισφαχάν που επιβλέπει μια σειρά από δραστηριότητες για το πυρηνικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής εξαρτημάτων φυγοκέντρησης και μετάλλου ουρανίου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή του πυρήνα μιας ατομικής βόμβας. Άλλοι πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν ένα μερικώς κατασκευασμένο εργοστάσιο αντιδραστήρα στο Khondab, καθώς και ερευνητικά κέντρα στην Τεχεράνη.

Οι προειδοποιήσεις των ΗΠΑ και οι σκληροπυρηνικοί του Ισραήλ

Οι ΗΠΑ θα προτιμούσαν τα ισραηλινά αντίποινα να κατευθυνθούν σε στρατιωτικούς στόχους όπως είναι οι ιρανικές τοποθεσίες βαλλιστικών πυραύλων, τοποθεσίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ίσως εναντίον κάποιων εκ των διοικητών που εμπλέκονται στη διεξαγωγή των επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε η Ιερουσαλήμ να μην χτυπήσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή τις πηγές που συμβάλλουν στην οικονομία της χώρας όπως είναι οι ενεργειακές και πετρελαϊκές.

Ωστόσο, υπάρχει διαφωνία εντός του στρατιωτικού κατεστημένου, αρκετοί εκ των οποίων προκρίνουν ένα σκληρό χτύπημα εναντίον του Ιράν.

Σφοδροί βομβαρδισμοί στα νότια της Βηρυτού

Το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε ότι έγιναν τουλάχιστον πέντε ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε νότιο προάστιο της Βηρυτού και στα περίχωρά του, εκ των οποίων τέσσερις «πολύ σφοδροί», λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός διέταξε τους αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα αμέσως από διάφορους τομείς του προπυργίου αυτού του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδουν ότι άκουσαν εκκωφαντικές εκρήξεις και είδαν καπνό να υψώνεται από τον τομέα.

Ασθενοφόρα έσπευσαν επιτόπου, σύμφωνα με το ANI, το οποίο έκανε επίσης λόγο περί παρουσίας ισραηλινών drones αναγνώρισης που πέταγαν σε χαμηλό ύψος.

Πηγή: skai.gr

