Συρία: Οι Κούρδοι αμφισβητούν τη νομιμότητα της νέας κυβέρνησης

Η αυτόνομη κουρδική διοίκηση που ελέγχει μεγάλες εκτάσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία αμφισβήτησε σήμερα τη νομιμότητα της νέας κυβέρνησης που σχημάτισε ο ισλαμιστικός συνασπισμός ο οποίος ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Η κυβέρνηση που ανακοινώθηκε (…) μοιάζει έντονα με την προηγούμενη, δεδομένου ότι εξακολουθεί να μην λαμβάνει υπόψη της τη συριακή ποικιλομορφία» ανέφερε στην ανακοίνωσή της. «Μια κυβέρνηση που δεν αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό της χώρας δεν μπορεί να εγγυηθεί την υγιή διαχείριση. Κατά συνέπεια, δεν θεωρούμε ότι μας αφορά η εφαρμογή των αποφάσεων που προέρχονται από αυτήν την κυβέρνηση», πρόσθεσε.

Στην ομιλία του το Σάββατο, όταν ανακοίνωσε τη σύνθεση της κυβέρνησης, ο Άχμαντ αλ Σάρα είπε ότι πρόθεσή του είναι να οικοδομήσει ένα «ισχυρό και σταθερό κράτος».

Το υπουργικό συμβούλιο αποτελείται από 23 υπουργούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι σουνίτες Άραβες. Μόνο ένας είναι Κούρδος και αυτός δεν κατάγεται από τα εδάφη που ελέγχει η αυτόνομη κουρδική διοίκηση. Όλες οι θέσεις-κλειδιά έχουν δοθεί σε στενούς συνεργάτες του Σάρα.

Η κουρδική διοίκηση συμφώνησε στα μέσα Μαρτίου να ενσωματώσει τους θεσμούς της στο κράτος. Ωστόσο ορισμένοι αναλυτές φοβούνται ότι η συμφωνία αυτή θα μείνει «νεκρό γράμμα» γιατί οι Κούρδοι, που αντιπροσωπεύουν το 15% του πληθυσμού, είχαν ήδη επικρίνει τη συνταγματική διακήρυξη με την οποία χορηγήθηκαν ευρείες εξουσίες στον πρόεδρο Σάρα για μια πενταετία.

Πηγή: skai.gr

