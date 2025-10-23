Νέα στοιχεία για τον σεξομανή και ατιμωμένο πρίγκιπα Άντριου της Μεγάλης Βρετανίας φέρνει στο φως ο βιογράφος του, Άντριου Λόουνι στο νέο του βιβλίο με τίτλο «Με τίτλο: Η Άνοδος και η Πτώση του Οίκου της Υόρκης».

Σύμφωνα με τον Λόουνι, εκτός από τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, ο Αντριου είχε και ένα δικό του «δίκτυο» προκειμένου να βρίσκει κοπέλες για να κάνει σεξ.

Μάλιστα, ο πρίγκιπας είχε προτίμηση στις μπαλαρίνες και τις ξανθές και έβαζε τους φίλους του αλλά και εργαζόμενους για αυτόν να «κανονίζουν» ραντεβού με κορίτσια.

«Ο Άντριου προέτρεπε όλους γύρω του να βρουν γυναίκες με τις οποίες θα μπορούσε να βγει ραντεβού — με αποτέλεσμα να κοιμάται με γυναίκες «που δεν γνώριζε ότι ήταν πόρνες», ισχυρίζεται ο συγγραφέας Άντριου Λόουνι.

Ακόμα και οι υπάλληλοι της προσωπικής του φρουράς, που πληρώνονταν από τον Βρετανό φορολογούμενο, εμπλέκονταν σε αυτό «δίκτυο».

«Έβλεπε μια ελκυστική μπαλαρίνα στο Βασιλικό Μπαλέτο και έστελνε τους σωματοφύλακές του να την προσκαλέσουν να συναντήσει τον πρίγκιπα. Άλλες φορές έστελνε τους βοηθούς του για να προσκαλέσουν κορίτσια στο τραπέζι του (στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Λονδίνου Chinawhite) ή να τον επισκεφθούν στη σουίτα του ξενοδοχείου του, όταν βρισκόταν στο εξωτερικό», είπε ο Λόουνι, σύμφωνα με το Page Six.

Σύμφωνα μάλιστα με το βιβλίο, «το προσωπικό του Άντριου έπρεπε συχνά να βρίσκει ελκυστικές γυναίκες για να προκαλούνται στις εκδηλώσεις».

Σε μία τέτοια περίπτωση, για μία διπλωματική εκδήλωση, ένας γραμματέας του πρίγκιπα διευκρίνισε ότι «του αρέσουν οι ξανθιές» .Τότε, ένας πρόξενος του απάντησε: «Είμαι διπλωμάτης, όχι νταβατζής».

Πηγή: skai.gr

