Μέγκαν και Χάρι θέλουν απεγνωσμένα να συμφιλιωθούν με την Κέιτ

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή με την Κέιτ Μίντλετον πριν από την πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά την αποκάλυψη πως «δίνει μάχη με τον καρκίνο» στον θεσμό του Trooping the Colour, χωρίς αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Closer, η Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι επιθυμούν να «τείνουν χέρι φιλίας» στην Κέιτ Μίντλετον με σκοπό έτσι να μπει τέλος στη διαμάχη τους με τη βασιλική οικογένεια, με τις προσπάθειες τους να «βρίσκουν όμως τοίχο».

«Τόσο ο Χάρι όσο και η Μέγκαν παρακολουθούν την ανάρρωση της Κέιτ με τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς έπρεπε να το κάνουν περισσότερο από μακριά, επειδή οι γραμμές επικοινωνίας τους με το παλάτι και το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας, ειδικότερα, είναι πολύ περιορισμένες» δήλωσε ανώνυμα πηγή στο περιοδικό Closer.

«Είχαν αρκετές πληροφορίες για να γνωρίζουν ότι ο κόσμος είναι ενθουσιασμένος με την ιδέα της επιστροφής της Κέιτ και είναι ανακουφισμένοι και χαρούμενοι που ακούνε ότι είναι σε φάση ανάρρωσης και μπορεί σύντομα να είναι αρκετά καλά για να επιστρέψει στα καθήκοντά της», τόνισε η ίδια πηγή.

«Έχουν επικοινωνήσει από κοινού για να στείλουν ευχές, αλλά δεν είναι ακόμα σε θέση για να λάβουν εγγυημένα μεγάλη ανταπόκριση από την Κέιτ. Αυτό δεν τους έχει σταματήσει από το να προσπαθούν να επικοινωνήσουν», εξήγησε η πηγή.

Και συνέχισε: «Όταν η Κέιτ επανέλθει στη δράση, η ελπίδα τους είναι ότι αυτό θα μπορούσε να τους αποφορτίσει και ενδεχομένως να προκαλέσει μια ανακωχή με εκείνη και τον Ουίλιαμ, αλλά και με τον βασιλιά».

«Η Μέγκαν θέλει απεγνωσμένα να φανεί ως ανώτερο άτομο και να τερματίσει αυτή τη διαμάχη μεταξύ τους. Το να εμφανιστεί σαν ένα είδος βασιλικού σωτήρα μόνο καλό θα έκανε στην εικόνα της», δήλωσε μια πηγή στο περιοδικό.

«Και, παρά την κόντρα τους η καρδιά της συμπάσχει με την Κέιτ. Μπορεί μόνο να φανταστεί πόσο δύσκολη πρέπει να είναι αυτή η κατάσταση γι’ αυτήν.Η Μέγκαν έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα ήθελε τίποτα περισσότερο από το να ξεπεράσει όλες αυτές τις ανοησίες και να βρει έναν τρόπο προς τη θεραπεία για το καλό όλων. Είναι έτοιμη να αφήσει τον θυμό και την πικρία στην άκρη», είπε το άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Σύμφωνα με την πηγή η δούκισσα του Σάσσεξ ελπίζει ότι η Κέιτ Μίντλετον έχει ενημερωθεί από τους κοινούς φίλους τους για τις προθέσεις και τα συναισθήματα της.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ειρήνη με τον Ουίλιαμ και την Κέιτ θα ήταν μια τεράστια ανακούφιση για τη Μέγκαν σε πολλά επίπεδα, και όχι μόνο επειδή θα βελτίωνε επίσης τη φήμη της και, με τη σειρά της, το νέο εμπορικό σήμα που καλλιεργεί», προσθέτει η πηγή.

