Μια ανώνυμη ψηφιακή φόρμα που ζητούσε από τους ανθρώπους να αναφέρουν τις τοποθεσίες Εβραίων και Ισραηλινών τουριστών στην Ιταλία αφαιρέθηκε μετά από σφοδρότατες αντιδράσεις και παρέμβαση κυβερνητικών αξιωματούχων.



Η φόρμα της Google, η οποία κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ομάδες ανταλλαγής μηνυμάτων πριν αφαιρεθεί, ζητούσε από τους χρήστες να αναγνωρίσουν «Εβραίους, Ισραηλινούς και άτομα που πιστεύεται ότι έχουν δεσμούς με τον Σιωνισμό» σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα καταλύματα, επιχειρήσεις και άλλους δημόσιους χώρους.



Στη φόρμα διατυπωνόταν ο ισχυρισμός ότι τα δεδομένα θα συλλέγονταν από την ομάδα «Global Sumud Movement» και θα παρέμεναν «εμπιστευτικά».

“A real manhunt.”



In Italy 🇮🇹, an anonymous form has circulated, urging users to report the arrival of Jews, Israelis, or anyone affiliated with “Zionists” at hotels and businesses.



The form's stated goal is to "map Zionist tourism" in Italy, though many Jewish leaders are… pic.twitter.com/EhzWMXJnas July 20, 2026

Σκοπός της φόρμας ήταν να «χαρτογραφήσει τον σιωνιστικό τουρισμό» και τον «σιωνιστικό νεοαποικισμό» στην Ιταλία, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία χρησιμοποιούσε την πασίγνωστη, δωρεάν πλατφόρμα Google Forms για τη συλλογή αυτών των στοιχείων, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.



Ο πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας του Μιλάνου, Γουόκερ Μεγκανάτσι, παρομοίασε την ενέργεια αυτή με «ανθρωποκυνηγητό Εβραίων όπως τη δεκαετία του 1930», ενώ εκπρόσωποι φορέων έκαναν λόγο για προσπάθεια «στοχοποίησης και χαράγματος "κίτρινων άστρων"» στη σύγχρονη εποχή.



Η υπόθεση θυμίζει τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» το μαζικό πογκρόμ κατά των Εβραίων που εξαπέλυσε το ναζιστικό καθεστώς σε όλη τη Γερμανία και την Αυστρία τη νύχτα της 9ης προς 10ης Νοεμβρίου 1938.



Η φόρμα αφαιρέθηκε αυτή την εβδομάδα μετά την παρέμβαση του επιτρόπου της Ιταλίας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού, στρατηγού Πασκουάλε Ανγκελοσάντο.

Πηγή: skai.gr

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