Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού 'Αντι Μπέρναμ ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ 5% στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας από 1η Οκτωβρίου, με στόχο τη μείωση του ετήσιου κόστους για εκατομμύρια νοικοκυριά.

Η χρηματοδότηση του μέτρου θα προέλθει από την ακύρωση του σχεδίου δημιουργίας εθνικού ψηφιακού συστήματος ταυτοτήτων.

Ξεκίνησε εθνικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της αστεγίας με προϋπολογισμό 340 εκατομμύρια λίρες για την πρώτη φάση πενταετούς σχεδίου, που περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών και στήριξη των αστέγων.

Με δέσμη μέτρων που επικεντρώνεται στη μείωση του κόστους ζωής, την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους ξεκίνησε τη θητεία του ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, 'Αντι Μπέρναμ, επιχειρώντας να δώσει από την πρώτη ημέρα το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησής του.

Κεντρική εξαγγελία αποτελεί η κατάργηση, από την 1η Οκτωβρίου, του ΦΠΑ 5% στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το μέτρο αναμένεται να μειώσει το ετήσιο κόστος ηλεκτροδότησης για εκατομμύρια νοικοκυριά, ενώ η χρηματοδότησή του θα προέλθει από την ακύρωση του σχεδίου δημιουργίας εθνικού ψηφιακού συστήματος ταυτοτήτων.

Παράλληλα, ο Μπέρναμ ανακοίνωσε την έναρξη εθνικού προγράμματος για την καταπολέμηση της αστεγίας, διαθέτοντας 340 εκατομμύρια λίρες ως πρώτη φάση ενός πενταετούς σχεδίου. Η κυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία νέων κοινωνικών κατοικιών και στην παροχή στήριξης σε χιλιάδες ανθρώπους που διαβιούν σήμερα χωρίς μόνιμη στέγη.

Ο νέος πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης πρόσθετες παρεμβάσεις για την ανακούφιση των πολιτών από την ακρίβεια, μεταξύ των οποίων εξετάζονται το πάγωμα των ενοικίων, η διατήρηση χαμηλών τιμών στις δημόσιες συγκοινωνίες και περαιτέρω μέτρα στήριξης για τους λογαριασμούς ενέργειας.

Για το στεγαστικό πρόβλημα δεσμεύθηκε να επιταχύνει την κατασκευή δημοτικών κατοικιών, ενώ ανακοίνωσε μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην απασχόληση και την ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ο Μπέρναμ γνωστοποίησε ακόμη ότι τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσει δεκαετές σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας, με έμφαση στην επαναβιομηχάνιση, την αποκέντρωση εξουσιών και την ενίσχυση του ρόλου του κράτους στην παροχή βασικών δημόσιων υπηρεσιών.

Οι πρώτες αποφάσεις της νέας κυβέρνησης, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, αποτυπώνουν την πρόθεση του νέου πρωθυπουργού να δώσει προτεραιότητα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης και των κοινωνικών ανισοτήτων, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει κατά τη διεκδίκηση της ηγεσίας των Εργατικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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