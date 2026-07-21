Ομάδες διάσωσης και δεκάδες κάτοικοι έσκαβαν σήμερα στη λάσπη και τα χαλάσματα, αναζητώντας τα πτώματα περίπου 100 αγνοουμένων, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στις φονικές ξαφνικές πλημμύρες που έπληξαν χθες απομονωμένη περιοχή στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν.

Δεν υπάρχουν παρά λίγοι εκσκαφείς και οι κάτοικοι χρησιμοποιούν κυρίως φτυάρια ή τα ίδια τους τα χέρια στην πόλη Παρούν, όπως μετέδωσε σήμερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δόθηκε από το κυβερνείο του Νουριστάν, μια ορεινή και δυσπρόσιτη επαρχία στα σύνορα με το Πακιστάν, 23 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ξαφνικές πλημμύρες. Περίπου 100 άνθρωποι δεν έχουν δώσει σημεία ζωής από χθες το βράδυ, με τις ομάδες διάσωσης να εκτιμούν ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να βρεθούν ζωντανοί.

«Η πλημμύρα ήταν ξαφνική και το ύψος του νερού πολύ μεγάλο. Κανείς στην περιοχή δεν φανταζόταν ότι το νερό θα έφθανε σε τέτοιο ύψος. Οι διασώστες προσπαθούν να βρουν τα πτώματα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αφγανικής Ερυθράς Ημισελήνου Τζούμα Χαν Ναγιέλ.

«Κάποιοι πίστευαν ότι μπορεί ακόμα να υπήρχαν επιζώντες σε κάποιο κτίριο αλλά όταν έφθασαν οι διασώστες δεν υπήρχει κανείς ζωντανός», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι ομάδες και κινητές κλινικές μεταβαίνουν στο σημείο για να συνδράμουν τους περίπου 50 εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου που επιχειρούν από χθες.

Φωλιασμένη σε μια κοιλάδα στις όχθες ενός ποταμού, η πόλη Παρούν, πρωτεύουσα της επαρχίας, επλήγη σφοδρά. Χείμαρροι νερού σάρωσαν πολλά καταστήματα και κτίρια στο κέντρο της πόλης, σύμφωνα με απεσταλμένο του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Έχω δει πολλές πλημμύρες στο Παρούν αλλά πότε κάτι τόσο επικίνδυνο. Τραυματίστηκα ενώ προσπαθούσα να πάω πιο ψηλά στο βουνό, έβρεχε, ήταν δύσκολο να σκαρφαλώσω και χτύπησα», δήλωσε στο AFP ο Φαρίντ Γκουλ Ζαχίρ, ένας 34χρονος φαρμακοποιός.

«Όταν γύρισα, η πόλη είχε καταστραφεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι έχασε το φαρμακείο του, «τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής». «Όλοι φοβούνται, άνθρωποι τραυματίστηκαν, κανείς δεν έχει κοιμηθεί», συνέχισε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, στην περιοχή έχουν σταλεί στρατιωτικές ενισχύσεις.

Διάφορες ΜΚΟ με παρουσία στο Αφγανιστάν συναντώνται σήμερα για να ετοιμάσουν μια αποστολή αξιολόγησης των ζημιών στο Νουριστάν, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό ανθρωπιστικών υποθέσεων (OCHA) Όλγκα Τσερέβκο.

«Πρέπει να διανείμουμε επειγόντως επισιτιστική βοήθεια», δήλωσε η Ερυθρά Ημισέληνος, καθώς και πόσιμο νερό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.