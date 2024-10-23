«Πρέπει να τον κλείσουμε μέσα»: Ο Μπάιντεν αντιστρέφει το σύνθημα του Τραμπ

Ο Τζο Μπάιντεν έκανε, αυτοσχεδιάζοντας, ιδιαίτερα λεπτή πολιτική τοποθέτηση χθες Τρίτη, δηλώνοντας πως για να αποτραπεί η εφαρμογή του ριζοσπαστικού δεξιού προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ «πρέπει να τον κλείσουμε μέσα».

«Πολιτικά να τον κλείσουμε μέσα», έσπευσε αμέσως να διορθώσει, επευφημούμενος από παρόντες σε γραφείο της προεκλογικής εκστρατείας της αντιπροέδρου του και υποψήφιας του κόμματός του για την προεδρία, της Κάμαλας Χάρις, στο Νιου Χάμσιρ.

Γενικά, ο Λευκός Οίκος έχει φανεί εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά τις διάφορες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του κ. Τραμπ, του Ρεπουμπλικάνου πρώην προέδρου και υποψηφίου για νέα θητεία την 5η Νοεμβρίου.

Όταν ο κ. Τραμπ αναμετρήθηκε με τη Χίλαρι Κλίντον, το 2016, ο μεγιστάνας απαιτούσε συχνά σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του να διενεργηθεί έρευνα σε βάρος της Δημοκρατικής αντιπάλου του και να φυλακιστεί, με οπαδούς του να κραυγάζουν «κλείστε τη μέσα!», την εποχή, είχε γίνει λόγος για ρήξη με τα αμερικανικά πολιτικά ήθη.

Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία του Ρεπουμπλικάνου έσπευσε να αδράξει την ευκαιρία που του πρόσφερε η δήλωση του απερχόμενου προέδρου Μπάιντεν να επιτεθεί στο Δημοκρατικό κόμμα.

«Ο Τζο Μπάιντεν μόλις παραδέχθηκε την αλήθεια: το σχέδιο του κι αυτό της Κάμαλας (σ.σ. Χάρις) ήταν πάντα ο πολιτικός διωγμός του αντιπάλου τους, του (σ.σ. πρώην) προέδρου Τραμπ, διότι δεν μπορούν να τον νικήσουν» καθαρά, υποστήριξε η Κάρολαϊν Λίβιτ, εκπρόσωπος της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου.

Σε κάποιες από τις προεκλογικές συγκεντρώσεις της κ. Χάρις, οπαδοί της φώναξαν «κλείστε τον μέσα!».

Όμως η αντιπρόεδρος δεν άργησε να αντιδράσει: «Για μισό λεπτό» είπε κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στις αρχές του τρέχοντα μήνα. Προτού συμπληρώσει: «Με αυτό θα ασχοληθούν θα δικαστήρια. Εμείς ας ασχοληθούμε με τον Νοέμβριο, σύμφωνοι;».

Ενώ πλέον δεν απομένουν ούτε δυο εβδομάδες ως τις εκλογές, οι δημοσκοπήσεις συνεχίζουν πάντα να προοιωνίζονται εξαιρετικά αμφίρροπη μάχη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και στην Κάμαλα Χάρις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

