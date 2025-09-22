Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Το αεροδρόμιο Γκάτγουικ, στο Λονδίνο έλαβε το πράσινο φως για έναν δεύτερο διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης, ο οποίος όταν ολοκληρωθεί θα προσφέρει τη δυνατότητα για έως και 100.000 επιπλέον πτήσεις ετησίως.

Η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ ενέκρινε το σχέδιο ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων λιρών, με την βρετανική κυβέρνηση να πιστεύει ότι η επέκταση του αεροδρομίου είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης.

Μια κυβερνητική πηγή δήλωσε σύμφωνα με τους Times: «Με τους περιορισμούς χωρητικότητας να εμποδίζουν τις επιχειρήσεις, το εμπόριο και τον τουρισμό, αυτό είναι κάτι αυτονόητο για την ανάπτυξη. Αυτή η κυβέρνηση έχει λάβει πρωτοφανή μέτρα για να το πετύχει αυτό, πλοηγούμενη σε ένα άσκοπα πολύπλοκο σύστημα σχεδιασμού, το οποίο οι μεταρρυθμίσεις μας θα απλοποιήσουν στο μέλλον. Είναι πιθανό τα αεροπλάνα να απογειώνονται από έναν νέο πλήρη διάδρομο προσγείωσης/απογείωσης στο Γκάτγουικ πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές».

Το έργο περιλαμβάνει τη μετακίνηση του βόρειου διαδρόμου έκτακτης ανάγκης 12 μέτρα βορειότερα επιτρέποντάς του να χρησιμοποιηθεί για την απογείωση και προσγείωση αεροσκαφών στενής ατράκτου, την κατασκευή τροχοδρόμων, την επέκταση και των δύο τερματικών σταθμών και την εγκατάσταση νέων πυλών. Τα έργα θα επιτρέψουν στους δύο διαδρόμους να έχουν αρκετό χώρο μεταξύ τους ώστε να πληρούν τα διεθνή πρότυπα.

Το έργο δεν περιλαμβάνει κατεδάφιση οικιστικών ακινήτων και θα μπορούσε να τεθεί σε λειτουργία έως το 2030. Ο νέος διάδρομος αναμένεται να προσθέσει 14.000 θέσεις εργασίας και έως και 1 δισεκατομμύριο λίρες σε επιπλέον οικονομική δραστηριότητα.

Στο μεταξύ, περιβαλλοντικές οργανώσεις εκφράζουν την αντίθεσή τους στα σχέδια επέκτασης, υποστηρίζοντας πως «η οικονομική επιχειρηματολογία για την επέκταση των αεροδρομίων είναι υπερβολικά υπερεκτιμημένη» και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δίνει προτεραιότητα στο κέρδος των λίγων εις βάρος όλων μας».

Το Γκάτγουικ είναι το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο ενός διαδρόμου στον κόσμο, με μια πτήση να απογειώνεται κάθε 55 δευτερόλεπτα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.