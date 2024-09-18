Η Ζιζέλ Πελικό, θύμα βιασμού από τον πρώην συζύγο της και δεκάδες άλλους άνδρες στο Μαζάν της νότιας Γαλλίας, κατήγγειλε σήμερα τις υπόνοιες που αφήνουν ορισμένοι ότι ήταν συνεργός στη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη μεταξύ 2011-20.

«Αφότου έφτασα σε αυτή τη δικαστική αίθουσα, αισθάνομαι ταπεινωμένη. Λένε ότι ήμουν αλκοολική, ότι έφτανα σε τέτοια κατάσταση μέθης που είμαι συνένοχη του κυρίου Πελικό», του πρώην συζύγου της που τη νάρκωνε και καλούσε αγνώστους να τη βιάσουν, δήλωσε στο δικαστήριο. «Είναι τόσο εξευτελιστικό και υποτιμητικό να το ακούς αυτό!» πρόσθεσε.

«Στην κατάσταση που βρισκόμουν, δεν μπορούσα να απαντήσω σε κανέναν. Ήμουν σε κωματώδη κατάσταση και τα βίντεο που θα προβληθούν θα το επιβεβαιώσουν. Και οι ειδικοί σοκαρίστηκαν από αυτά τα βίντεο και είναι άνδρες», εξήγησε. «Ούτε για ένα δευτερόλεπτο δεν έδωσα τη συγκατάθεσή μου στον κύριο Πελικό, ούτε στους άνδρες που βρίσκονται πίσω του», συνέχισε η 72χρονη γυναίκα η οποία υπέστη σχεδόν 200 βιασμούς – τους 92 από αυτούς από τους 50 συγκατηγορουμένους του πρώην συζύγου της, του Ντομινίκ Πελικό.

«Έχω την εντύπωση ότι η ένοχη είμαι εγώ και πίσω μου βρίσκονται 50 θύματα» και «επειδή έκανα γυμνισμό, είμαι επιδειξίας; Εγώ είμαι η ένοχη και αυτοί οι αθώοι. Θα έπρεπε να βρίσκονται στη θέση μου», ειρωνεύτηκε.

«Είναι ποταπό (…) Σας υπενθυμίζω ότι ήμουν υπό την επήρεια χημικών (φαρμάκων). Οι 50 πίσω μου δεν αναρωτήθηκαν (για τη συγκατάθεσή της); Τι είναι αυτοί οι άνδρες, είναι έκφυλοι, τι πράγμα είναι; Ούτε για ένα λεπτό δεν έθεσαν το ερώτημα!. Δεν υπάρχει ‘βιασμός και (άλλου είδους) βιασμός’. Ο βιασμός είναι βιασμός», υπογράμμισε, αναφερόμενοι στις δηλώσεις ενός συνηγόρου υπεράσπισης, του Πολ-Ροζέ Γκοντάρ, ο οποίος είπε ότι υπάρχει «βιασμός και βιασμός», υποβαθμίζοντας τις πραγματικές προθέσεις ορισμένων από τους κατηγορούμενους που λένε ότι νόμιζαν ότι συμμετείχαν στην ερωτική φαντασίωση ενός ζευγαριού ελευθέρων ηθών.

«Εξήγησα τον βιασμό με τη νομική του έννοια. Αν οι δηλώσεις σας πλήγωσαν ή σας σόκαραν, λυπάμαι. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Η πρόθεσή μου ήταν να υπενθυμίσω τους κανόνες του δικαίου», απάντησε ο Γκοντάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

