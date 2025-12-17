Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζουν νέο γύρο κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας για να εντείνουν την πίεση στη Μόσχα σε περίπτωση που ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απορρίψει μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg την Τετάρτη, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Οι ΗΠΑ εξετάζουν επιλογές όπως οι κυρώσεις σε πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων της Ρωσίας που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά πετρελαίου της Μόσχας, καθώς και εμπόρων που διευκολύνουν τις συναλλαγές, αναφέρει δε το δημοσίευμα.

Τα νέα μέτρα θα μπορούσαν να ανακοινωθούν ήδη από αυτή την εβδομάδα, τονίζεται.

Ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ συζήτησε την κίνηση όταν συναντήθηκε με μια ομάδα Ευρωπαίων πρεσβευτών νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Ο Λευκός Οίκος και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

H αντίδραση της Μόσχας

Αναφερόμενος στο δημοσίευμα του Bloomberg για πιθανές πρόσθετες κυρώσεις στη Ρωσία, ο Ντμίτρι Πεσκόφ σημείωσε ότι δεν είναι σύμφωνο με την προοπτική ειρήνης στην Ουκρανία. «Δεν έχω δει το δημοσίευμα» διευκρίνισε. Οι κυρώσεις βλάπτουν τις απόπειρες για βελτίωση των σχέσεων, είπε.



Παράλληλα, το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η θέση της Ρωσίας σχετικά με την ανάπτυξη οιωνδήποτε ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο μιας πιθανής μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ είναι ευρέως γνωστή, αλλά ότι «το θέμα θα μπορούσε να συζητηθεί».

Οι New York Times ανέφεραν ότι βάσει των τρεχουσών προτάσεων των ΗΠΑ, η Ουκρανία θα λάβει εγγύηση ασφαλείας από τη Δύση και ότι μια στρατιωτική δύναμη υπό την ηγεσία της Ευρώπης θα βοηθήσει την Ουκρανία επιχειρώντας στη Δυτική Ουκρανία μακριά από τις πρώτες γραμμές.



«Η θέση μας για ευρωπαϊκές στρατιωτικές δυνάμεις στην Ουκρανία είναι σαφής και συνεπής» διεμήνυσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας. Η Ρωσία αντιτίθεται σε οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη. «Είναι γνωστή, είναι απολύτως συνεπής και κατανοητή. Αλλά και πάλι, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση» πρόσθεσε πάντως.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δεν αναμένεται να επισκεφθεί τη Μόσχα αυτή την εβδομάδα. Η Ρωσία αναμένει από τις ΗΠΑ να ενημερώσουν τη Μόσχα για τα αποτελέσματα των συνομιλιών με την Ουκρανία μόλις είναι έτοιμες, είπε ο Πεσκόφ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.