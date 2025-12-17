Λογαριασμός
Όταν ο «Ολλανδός γίγαντας» των 2,18 «συνάντησε» τον υψηλότερο άνθρωπο όλων των εποχών 2,72 – Βίντεο 

Ο Ολιβιέ Ρίχτερς που έχει παίξει τον... πελώριο αντίπαλο του Ρίτσερ (ύψους 1,94...) στην ομώνυμη σειρά δράσης εύλογα φρίκαρε με τη διαφορά

Γίγαντας

«Κόκκινοι γίγαντες, άσπροι νάνοι» ή μάλλον «Αμερικανοί γίγαντες, Ολλανδοί νάνοι»... 



Ο Ολιβιέ Ρίχτερς γνωστός ως ο «Ολλανδός γίγαντας» που κοιτάει τους πάντες αφ' υψηλού από τα 2,18 μέτρα του είδε τη ζωή αλλιώς, όταν  «συνάντησε» το ομοίωμα του Αμερικανού Ρόμπερτ Γουάντλοου ύψους 2,72 μέτρων(!)

Ο Ολιβιέ Ρίχτερς που έχει παίξει τον... πελώριο αντίπαλο του κοντούλη Τζακ Ρίτσερ (ύψους μόλις 1,94...) στην ομώνυμη σειρά δράσης  φρίκαρε. «Γουάου! Επίσημα φαίνομαι σαν νάνος... Έτσι με κοιτάτε εσείς;» αναρωτήθηκε. 

