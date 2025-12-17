«Κόκκινοι γίγαντες, άσπροι νάνοι» ή μάλλον «Αμερικανοί γίγαντες, Ολλανδοί νάνοι»...







Ο Ολιβιέ Ρίχτερς γνωστός ως ο «Ολλανδός γίγαντας» που κοιτάει τους πάντες αφ' υψηλού από τα 2,18 μέτρα του είδε τη ζωή αλλιώς, όταν «συνάντησε» το ομοίωμα του Αμερικανού Ρόμπερτ Γουάντλοου ύψους 2,72 μέτρων(!)



Ο Ολιβιέ Ρίχτερς που έχει παίξει τον... πελώριο αντίπαλο του κοντούλη Τζακ Ρίτσερ (ύψους μόλις 1,94...) στην ομώνυμη σειρά δράσης φρίκαρε. «Γουάου! Επίσημα φαίνομαι σαν νάνος... Έτσι με κοιτάτε εσείς;» αναρωτήθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.