Απίστευτο: Ο Εμανουέλ Μακρόν και ο δήμαρχος της Ρώμης «τσακώνονται» για το Emily in Paris

«Διαμάχη» έχει ξεσπάσει μεταξύ του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του δημάρχου της Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, για τη μετεγκατάσταση της σειράς Emily in Paris, στη Ρώμη

Η δημοφιλής ρομαντική σειρά, που επιστρέφει στο Netflix εγκαταλείπει για λίγο το Παρίσι και διαδραματίζεται στην ιταλική πρωτεύουσα.

Η ανακοίνωση που έγινε πέρυσι, ώθησε τον Μακρόν να ορκιστεί ότι θα «αγωνιστεί σκληρά» για να κρατήσει τη σειρά στο Παρίσι.

«Θα τους ζητήσουμε να παραμείνουν στο Παρίσι! Το "Emily in Paris in Rome" δεν βγάζει νόημα» είπε τότε.

Μετά τα σχόλια του Μακρόν, ο Γκουαλτιέρι απάντησε στο X. «Χαλάρωσε, Εμανουέλ Μακρόν. Η Έμιλι στη Ρώμη είναι τέλεια» έγραψε με emoji με υπονοούμενο.

«Και εκτός αυτού, δεν μπορείς να διοικήσεις την καρδιά: ας την αφήσουμε να διαλέξει» πρόσθεσε.

Η θέση των πρωταγωνιστών: «Η Έμιλι θα είναι και στο Παρίσι και στη Ρώμη»

Εμφανιζόμενη τη Δευτέρα στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν στο Παρίσι, η Λίλι Κόλινς απάντησε με χιούμορ στην παιχνιδιάρικη διαμάχη που ακολούθησε μεταξύ των δύο πολιτικών. «Ποτέ δεν περίμενα, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια ότι θα ήμασταν μέρος ενός ευρωπαϊκού πολιτικού ερωτικού τριγώνου» είπε, σύμφωνα με το Variety.

Η Κόλινς συνοδευόταν από τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ και τον συνδιευθύνοντα σύμβουλο του Netflix Τεντ Σαράντος, με τον τελευταίο να προσθέτει: «Η σειρά "Emily in Paris" έχει εμβαθύνει την πολιτιστική συζήτηση μεταξύ της Γαλλίας και του κόσμου - πυροδότησε ακόμη και μια πολύ φιλική αντιπαλότητα με την Ιταλία για το ποια χώρα θα διεκδικούσε την καρδιά της Έμιλι».

Ενώ τα δύο πρώτα επεισόδια της επερχόμενης σεζόν διαδραματίζονται στην πρωτεύουσα της Ιταλίας, ο Ντάρεν Σταρ επιβεβαίωσε: «Δεν σημαίνει ότι η Έμιλι δεν θα είναι στο Παρίσι, αλλά θα έχει παρουσία στη Ρώμη».

«Όταν η Έμιλι πρωτοεμφανίστηκε, ο κόσμος ήταν πολύ διαφορετικός. Ήμασταν κολλημένοι στο σπίτι. Ψάχναμε για μια σύνδεση. Ψάχναμε για μια μικρή απόδραση. Και το "Emily in Paris" ήταν ακριβώς το εισιτήριο» είπε ο Τεντ Σαράντος για τη σειρά, η οποία έκανε πρεμιέρα το 2020, εν μέσω της καραντίνας λόγω της Covid-19.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.