Αιχμές για την Τουρκία φάνηκε να αφήνει την Πέμπτη ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Θέλουμε η Συρία να παραμείνει «ανεξάρτητο κράτος» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ρωσίας κατά τη συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι στη Μόσχα.

Σημειώνεται ότι ο νέος ηγέτης της Συρίας, ο τζιχαντιστής Αχμέντ αλ Σάρα, υποστηρίχθηκε από την κυβέρνηση Ερντογάν για να εκδιώξει τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Η Ρωσία διατηρεί στρατηγικής σημασίας βάσεις στα παράλια της Συρίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι είναι απαραίτητο να συζητήσει με τον εμίρη τη σύγκρουση Παλαιστινίων - Ισραηλινών. Παράλληλα, δήλωσε βέβαιος ότι υπάρχει μεγάλο πεδίο οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Κατάρ.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα συναντηθεί την Πέμπτη και με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αράγκτσι.

Το Κατάρ έχει κάνει πολλές προσπάθειες να μεσολαβήσει μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και έχει βοηθήσει να οργανωθεί η επιστροφή παιδιών και από τις δύο χώρες, τα οποία χωρίστηκαν από τους γονείς τους στη διάρκεια του πολέμου.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τις δυνατότητες και το τωρινό επίπεδο της εμπορικής και οικονομικής μας συνεργασίας» με το Κατάρ, δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Και, φυσικά, τον απόρρητό μας διάλογο για πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των πιο ευαίσθητων».

Πηγή: skai.gr

