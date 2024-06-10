Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα επισκεφθεί τη Βόρεια Κορέα και το Βιετνάμ τις επόμενες εβδομάδες, γράφει σήμερα η εφημερίδα "Βεντομόστι", επικαλούμενη διπλωματική πηγή.

Η μόνη επίσκεψη που έχει πραγματοποιήσει ο Πούτιν στην Βόρεια Κορέα ήταν το 2000, κατά τον πρώτο χρόνο της προεδρίας του.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στη Βόρεια Κορέα, Αλεξάντερ Ματσεγκόρα, επιβεβαίωσε στη ρωσική εφημερίδα ότι η επίσκεψη του προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ θα πραγματοποιηθεί, προσθέτοντας ότι «προετοιμάζεται ενεργά».

Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν επισκέφθηκε τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο για συνομιλίες με τον Πούτιν, οπότε και ο Ρώσος πρόεδρος δεσμεύτηκε να βοηθήσει τη Βόρεια Κορέα να κατασκευάσει δορυφόρους.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει μια σύμπραξη με τη Βόρεια Κορέα «σε όλους τους τομείς», αλλά ακόμη δεν έχει επιβεβαιώσει την ημερομηνία της επίσκεψής του στη χώρα.

Η Ρωσία ενίσχυσε τους δεσμούς της με τη Βόρεια Κορέα κι άλλες χώρες εχθρικές προς τις ΗΠΑ, όπως το Ιράν, μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία, με τις σχέσεις αυτές να αποτελούν πηγή ανησυχίας για τη Δύση.

Η "Βεντομόστι" σημείωσε ότι ο Πούτιν και ο Κιμ μπορεί να συζητήσουν αν η Ρωσία θα προχωρήσει στην είσοδο οικονομικών μεταναστών από τη Βόρεια Κορέα.

Η αχανής χώρα αντιμετωπίζει οξείες ελλείψεις εργατικού δυναμικού λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς πολλές εκατοντάδες χιλιάδες Ρώσοι είτε έχουν πάει στο μέτωπο είτε έχουν φύγει στο εξωτερικό για να αποφύγουν την στράτευσή τους.

Η "Βεντομόστι" σημείωσε επίσης ότι επίσκεψη του Πούτιν στο Βιετνάμ μπορεί να πραγματοποιηθεί ήδη αυτόν τον μήνα και το πιθανότερο μετά την επίσκεψή του στη Βόρεια Κορέα.

Η "Βεντομόστι" επικαλέστηκε επίσης δηλώσεις του εμπορικού αντιπροσώπου της Ρωσίας στο Βιετνάμ, ο οποίος διευκρίνισε τον περασμένο μήνα ότι το πιο πιεστικό εμπορικό ζήτημα ανάμεσα στις δύο χώρες είναι η τραπεζική υποστήριξη για τον διακανονισμό πληρωμών.

