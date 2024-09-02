Λογαριασμός
ΗΠΑ: Κατέσχεσαν το αεροσκάφος του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο

Το προεδρικό αεροσκάφος της Βενεζουέλας βρισκόταν στη Δομινικανή Δημοκρατία όταν κατασχέθηκε από τις ΗΠΑ - «Παραβίαζε τις αμερικανικές κυρώσεις»

Αεροσκάφος Μαδούρο

Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν στη Δομινικανή Δημοκρατία το βενεζουελάνικο προεδρικό αεροσκάφος, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σήμερα στη Φλόριντα, τόνισαν οι πηγές.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η αγορά του αεροσκάφους παραβίαζε τις αμερικανικές κυρώσεις.

Το αεροπλάνο - το βενεζουελάνικο αντίστοιχο του αμερικανικού Air Force One - είχε χρησιμοποιηθεί για κρατικές επισκέψεις του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

