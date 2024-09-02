Οι ΗΠΑ κατέσχεσαν στη Δομινικανή Δημοκρατία το βενεζουελάνικο προεδρικό αεροσκάφος, μετέδωσε το CNN, επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το αεροσκάφος μεταφέρθηκε σήμερα στη Φλόριντα, τόνισαν οι πηγές.

Σύμφωνα με τους αξιωματούχους, η αγορά του αεροσκάφους παραβίαζε τις αμερικανικές κυρώσεις.

Το αεροπλάνο - το βενεζουελάνικο αντίστοιχο του αμερικανικού Air Force One - είχε χρησιμοποιηθεί για κρατικές επισκέψεις του προέδρου Νικολάς Μαδούρο σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

