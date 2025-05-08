Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχτηκε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη στο Κρεμλίνο τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ.

Η υποδοχή ήταν άκρως εντυπωσιακή και σίγουρα δεν πέρασε απαρατήρητη αφού επέλεξε για να συναντηθούν μια τεράστια αίθουσα όπου τους χώριζε ένας μακρύς διάδρομος.

Στο βίντεο που διανεμήθηκε στο διαδίκτυο από τη ρωσική προεδρία και το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, οι δύο ηγέτες στέκονται για αρχή στην άκρη του διαδρόμου και στη συνέχεια αρχίζουν να περπατούν στο κόκκινο χαλί με το διάδρομο να μοιάζει ατελείωτος. Δύο σημαίες, μια ρωσική και μια κινεζική είχαν τοποθετηθεί στη μέση του διαδρόμου, στο σημείο όπου και συναντήθηκαν μετά από τουλάχιστον μισό λεπτό περπάτημα.

Όταν τελικά συναντήθηκαν, οι δυο τους αντάλλαξαν την καθιερωμένη χειραψία και στη συνέχεια πόζαραν μπροστά στην κάμερα.





🇷🇺🇨🇳 An official welcoming ceremony for President of the People's Republic of China Xi Jinping, led by the President of the Russian Federation



📍 Moscow, May 8, 2025https://t.co/It9dx72l5E#RussiaChina pic.twitter.com/HUb8ozUwc2 — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 8, 2025

ΟΡώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ υπέγραψαν κοινή δήλωση για την εμβάθυνση της συνολικής εταιρικής σχέσης και της στρατηγικής συνεργασίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.