Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ, στη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία για τους εορτασμούς που τιμούν τη νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του ναζισμού) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία). Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

