Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε το Σάββατο τη βεβαιότητά του για νίκη στην Ουκρανία, με αφορμή τη στρατιωτική παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία για την επέτειο της ήττας της ναζιστικής Γερμανίας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η στρατιωτική παρέλαση στη ρωσική πρωτεύουσα πραγματοποιείται, παρουσία του Πούτιν και αρκετών ξένων ηγετών, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο τυχόν επιθέσεων, παρότι η τριήμερη εκεχειρία με την Ουκρανία, που επετεύχθη με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, έχει περιορίσει τις ανησυχίες για πιθανές προσπάθειες του Κιέβου να διαταράξει τους εορτασμούς.

Ο Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, αξιοποιεί την Ημέρα της Νίκης, τη σημαντικότερη κοσμική γιορτή της Ρωσίας, για να επιδείξει τη στρατιωτική ισχύ της χώρας και να συσπειρώσει τη στήριξη γύρω από τη στρατιωτική του δράση στην Ουκρανία, η οποία βρίσκεται πλέον στον πέμπτο χρόνο της.

Μιλώντας πριν την παρέλαση, ο Πούτιν εξήρε τα ρωσικά στρατεύματα που πολεμούν στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι «αντιμετωπίζουν μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από ολόκληρο το μπλοκ του ΝΑΤΟ».

«Η νίκη ήταν πάντα και θα είναι δική μας», είπε ο Πούτιν, ενώ φάλαγγες στρατιωτών είχαν παραταχθεί στην Κόκκινη Πλατεία. «Το κλειδί της επιτυχίας είναι η ηθική μας δύναμη, το θάρρος και η ανδρεία μας, η ενότητά μας και η ικανότητά μας να αντέχουμε τα πάντα και να ξεπερνάμε κάθε πρόκληση».

Φέτος, όμως, για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, η παρέλαση πραγματοποιείται χωρίς άρματα μάχης, πυραύλους και άλλα βαρέα όπλα, πέρα από την παραδοσιακή υπερπτήση μαχητικών αεροσκαφών.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αιφνίδια αλλαγή στη μορφή της παρέλασης οφείλεται στην «τρέχουσα επιχειρησιακή κατάσταση» και επικαλέστηκαν την απειλή ουκρανικών επιθέσεων. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι αρχές έχουν λάβει «πρόσθετα μέτρα ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

