Πούτιν: «Με τον πρόεδρο Τραμπ θυμηθήκαμε την κοινή νίκη των χωρών μας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο»

Οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική συνομιλία και ο Ρώσος πρόεδρος αποκάλυψε πως επέλεξαν να συζητήσουν την ιστορική επιτυχία κατά του χιτλερισμού 

Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν (Vladimir Putin), δήλωσε ότι σε πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), συζήτησαν, μεταξύ άλλων, την κοινή μάχη των χωρών τους και τη νίκη κατά του ναζισμού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

«Πολύ πρόσφατα συζητήσαμε αυτό το θέμα σε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Θυμηθήκαμε ότι πολεμήσαμε μαζί εναντίον του ναζισμού και νικήσαμε μαζί», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στη δράση των χωρών της αντιχιτλερικής συμμαχίας.

TAGS: Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν
