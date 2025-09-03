Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».

Ωστόσο, Ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε σε άλλο σημείο ότι τίθεται το ερώτημα εάν μια τέτοια συνάντηση θα είχε πραγματικά νόημα.

Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι «η Ρωσία δεν πολεμά για εδάφη στην Ουκρανία, αλλά για τα δικαιώματα των ανθρώπων», ενώ τόνισε ότι κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να επιλέγει τις δικές της εγγυήσεις ασφάλειας. «Αυτό ισχύει και για την Ουκρανία», είπε, «αλλά ισχύει και για τη Ρωσία».

Παράλληλα, επανέλαβε την κατηγορηματική αντίθεση της Μόσχας στην προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, θέμα που παραμένει σημείο αιχμής στις σχέσεις Ρωσίας και Δύσης.

Ο Ρώσος πρόεδρος, σχολιάζοντας δηλώσεις του Γερμανού καγκελάριου, Φρίντριχ Μερτς, έκανε λόγο για «μια αποτυχημένη προσπάθεια αποποίησης ευθυνών για την ουκρανική τραγωδία».

Ο Φρίντριχ Μερτς, σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο ProSieben.Sat1 που μεταδόθηκε την Τρίτη, δήλωσε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «ίσως ο πιο σοβαρός εγκληματίας πολέμου της εποχής μας» και υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει χώρος για επιείκεια απέναντι σε τέτοια πρόσωπα». Ο Πούτιν τόνισε ότι υπεύθυνοι για την κατάσταση είναι «όσοι αγνόησαν τα ρωσικά συμφέροντα ασφάλειας».

Επίσης, ο ίδιος δήλωσε ότι υπάρχει η δυνατότητα να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία μέσω διαπραγματεύσεων, «εάν επικρατήσει η κοινή λογική», επιλογή που, όπως είπε, θα προτιμούσε, αλλά τόνισε ότι είναι έτοιμος να τον τερματίσει και με τη βία, αν αυτό αποδειχθεί η μόνη λύση.

Μιλώντας στην Κίνα, στο τέλος της επίσκεψής του εκεί, ο Πούτιν είπε ότι διακρίνει «ένα φως στο τέλος του τούνελ», επικαλούμενος τις «ειλικρινείς προσπάθειες» των Ηνωμένων Πολιτειών για να βρεθεί λύση στη μεγαλύτερη χερσαία σύγκρουση στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Μου φαίνεται πως αν επικρατήσει η κοινή λογική, θα είναι δυνατό να συμφωνήσουμε σε μια αποδεκτή λύση για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης. Αυτή είναι η εκτίμησή μου», είπε σε δημοσιογράφους στο Πεκίνο.

«Ιδιαίτερα καθώς βλέπουμε τη στάση της σημερινής αμερικανικής κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Τραμπ, βλέπουμε όχι μόνο τις δηλώσεις της, αλλά και την ειλικρινή επιθυμία της να βρει λύση.

Και πιστεύω ότι υπάρχει ένα φως στο τέλος του τούνελ. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Αν όχι, τότε θα χρειαστεί να επιλύσουμε όλες τις αποστολές που έχουμε μπροστά μας με τη δύναμη των όπλων».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προελαύνουν σε όλα τα μέτωπα στην Ουκρανία», ενώ ανέφερε ότι «ο εχθρός προσπαθεί να καλύψει τα κενά αναδιατάσσοντας τις δυνάμεις του». Ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ο ουκρανικός στρατός είναι «ανίκανος να διεξαγάγει μεγάλης κλίμακας επίθεση», κάτι που, όπως είπε, δείχνει ότι «η Ουκρανία διαθέτει πλέον λιγότερα στρατιωτικά αποθέματα».

Επικρίνοντας τα μέτρα των συμμάχων του Κιέβου κατά της Μόσχας, ο Πούτιν δήλωσε ότι τα γεγονότα στην Ουκρανία αποτελούν απλώς πρόσχημα για την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.

Μεταξύ άλλων ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη, «εφόσον χρειαστεί», να αναβαθμίσει το επίπεδο των διαπραγματευτών της στις συνομιλίες με την Ουκρανία, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Ο Πούτιν σημείωσε ότι είναι ικανοποιημένος από το έργο των διαπραγματευτών και ειδικά από τον επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, τον σύμβουλο του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Μεντίνσκι.

Αναφερόμενος στον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, ο Πούτιν σημείωσε ότι δεν είναι δικό του έργο να αξιολογήσει το πώς εργάζεται, αλλά τόνισε ότι «η συνάντηση στην Αλάσκα έδειξε πως μεταφέρει με ακρίβεια όσα συζητάμε».

Σχετικά με την αναφορά του Τραμπ περί «συνωμοσίας» εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Πούτιν είπε ότι δείχνει πως ο Αμερικανός πρόεδρος «διαθέτει αίσθηση του χιούμορ».

Μετά τη συνάντηση των ηγετών Κίνας, Ρωσίας και Βόρειας Κορέας στην Κίνα, ο Τραμπ έγραψε την Τρίτη στο Truth Social, απευθυνόμενος στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ: «Παρακαλώ να μεταφέρεις τους θερμούς μου χαιρετισμούς στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Ο Πούτιν είπε ότι όλες οι χώρες με τις οποίες η Ρωσία είχε συνομιλίες στην Κίνα υποστήριξαν τη σύνοδο κορυφής Ρωσίας–ΗΠΑ στην Αλάσκα και εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πρόσθεσε ακόμη ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν αναπτύξει «καλές σχέσεις» και ότι κανένας από τους παγκόσμιους ηγέτες που συμμετείχαν στη σύνοδο στην Κίνα «δεν εξέφρασε αρνητική κρίση για την τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι η πρόσκληση προς τον Ντόναλντ Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία «παραμένει στο τραπέζι», αλλά διευκρίνισε ότι προς το παρόν δεν γίνονται προετοιμασίες για ένα τέτοιο ταξίδι.

Ο Πούτιν είχε απευθύνει την πρόσκληση κατά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα, κλείνοντας την κοινή τους συνέντευξη Τύπου με τη φράση στα αγγλικά: «next time in Moscow».

Πηγή: skai.gr

