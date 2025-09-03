Η κυβέρνηση του Κιέβου χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.
Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία και τρία κράτη του Κόλπου, έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.
«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση οποιαδήποτε στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ. «Κι όμως, ο Πούτιν συνεχίζει να παίζει με όλους, καταθέτοντας συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις».
Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025
These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… pic.twitter.com/b19VquSEFU
Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.
Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».
