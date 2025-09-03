Λογαριασμός
Απάντηση Κιέβου σε Πούτιν: «Απαράδεκτη» η πρότασή του - Συνεχίζει να παίζει με όλους

 Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, σχολιάζοντας την πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση ηγετών στη Μόσχα, δήλωσε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «κάνει απαράδεκτες προτάσεις»

Αντρίι Σιμπίχα

Η κυβέρνηση του Κιέβου χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία και τρία κράτη του Κόλπου, έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση οποιαδήποτε στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ. «Κι όμως, ο Πούτιν συνεχίζει να παίζει με όλους, καταθέτοντας συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις».

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».

