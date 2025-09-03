Η κυβέρνηση του Κιέβου χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την πρόταση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα δήλωσε ότι τουλάχιστον επτά χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστρία, το Βατικανό, η Ελβετία και τρία κράτη του Κόλπου, έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να φιλοξενήσουν μια τέτοια συνάντηση.

«Αυτές είναι σοβαρές προτάσεις και ο πρόεδρος Ζελένσκι είναι έτοιμος για μια τέτοια συνάντηση οποιαδήποτε στιγμή», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ. «Κι όμως, ο Πούτιν συνεχίζει να παίζει με όλους, καταθέτοντας συνειδητά απαράδεκτες προτάσεις».

Right now, at least seven countries are ready to host a meeting between leaders of Ukraine and Russia to bring an end to the war. Austria, the Holy See, Switzerland, Türkiye, and three Gulf states.



These are serious proposals and President Zelenskyy is ready for such a meeting… pic.twitter.com/b19VquSEFU — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 3, 2025

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα.

Ειδικότερα, ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον υπάρξει επαρκής προετοιμασία για μια τέτοια συνάντηση. «Ας έρθει ο Ζελένσκι στη Μόσχα και η συνάντηση θα γίνει».

