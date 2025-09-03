Μακρόν: Έτοιμες οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Τετάρτη ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία είναι έτοιμες και θα εγκριθούν την Πέμπτη από τη «Συμμαχία των Προθύμων» που στηρίζει το Κίεβο.

«Είμαστε έτοιμοι, ως Ευρωπαίοι, να προσφέρουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία και τον ουκρανικό λαό, την ημέρα που θα υπογραφεί μια ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε ο Μακρόν, προσθέτοντας ότι «η προπαρασκευαστική δουλειά έχει ολοκληρωθεί».

Ο Γάλλος πρόεδρος συναντήθηκε με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων στο Παρίσι, παραμονή της συνάντησης των ηγετών της «Συμμαχίας των Προθύμων» που στηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Πηγή: skai.gr

