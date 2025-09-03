Γερμανία: Πιθανή συμμετοχή Τραμπ στη συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων»

Οι χώρες που συμμετέχουν στην προγραμματισμένη συνάντηση του «Συμμαχίας Προθύμων» για την υποστήριξη της Ουκρανίας που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στο Παρίσι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προσκαλέσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

«Δεν μπορώ να προκαταλάβω τίποτα, αλλά υπάρχουν συζητήσεις για να προσκληθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια σημερινής συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ θα συμπροεδρεύσουν την Πέμπτη στο Παρίσι, παρουσία και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε άλλη μια σύνοδο των χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία.

Η σύνοδος της «Συμμαχίας των προθύμων», περίπου τριάντα χωρών (κυρίως ευρωπαϊκών) θα διεξαχθεί το πρωί με τηλεδιάσκεψη για τους ηγέτες που δεν θα βρίσκονται στη Γαλλία.

Αντικείμενο συζήτησης θα αποτελέσουν «οι εργασίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες» αλλά και τα συμπεράσματα που εξάγονται από τη στάση της Ρωσίας, η οποία επιμένει να αρνείται την ειρήνη.

