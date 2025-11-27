Μία νεαρή Σουηδή τουρίστρια έχασε σήμερα τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση καρχαρία σε παραλία κοντά σε ένα δημοφιλές σημείο για σερφ στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών κλήθηκαν σήμερα το πρωί σε μια παραλία στον Κόλπο Κράουντι κοντά στο Πορτ Μακουάρι, που βρίσκεται περίπου 350 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ, μετά τις πληροφορίες ότι δύο άνθρωποι δέχτηκαν επίθεση από καρχαρία, ανακοίνωσε η αστυνομία της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Η γυναίκα, που θεωρείται ότι ήταν περίπου 20 ετών και ακόμη δεν έχει επισήμως ταυτοποιηθεί, κατέληξε επί τόπου.

Ο άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι ήταν περίπου στην ίδια ηλικία, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Η παραλία αποκλείστηκε καθώς οι αρχές προσπαθούν να διακριβώσουν το είδος του καρχαρία που επιτέθηκε στους δύο ανθρώπους, είπαν οι αρχές.

Πιθανότατα «ταυροκαρχαρίας»

Αυτή είναι η πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία φέτος. Η πιο πρόσφατη ήταν πριν από λιγότερο από τρεις μήνες, όταν ένας άνδρας σκοτώθηκε σε μια σπάνια επίθεση καρχαρία, στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ.

Ο καρχαρίας της σημερινής επίθεσης ήταν πιθανότατα ένας «μεγάλος ταυροκαρχαρίας», δήλωσε το Υπουργείο Πρωτογενών Βιομηχανιών.

Οι ταυροκαρχαρίες, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν τόσο σε γλυκό όσο και σε αλμυρό νερό, είναι «από τους λίγους καρχαρίες που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τους ανθρώπους», αναφέρει το Αυστραλιανό Μουσείο.

Είναι το τρίτο πιο θανατηφόρο είδος καρχαρία, σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαριών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.