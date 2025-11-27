Ινδονησία: Μετά τις φονικές πλημμύρες, σεισμός 6,6 Ρίχτερ ανοικτά της Σουμάτρα

Σεισμός μεγέθους 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (στις 11:56 τοπική ώρα, 06:56 ώρα Ελλάδας), σε ένα μικρό νησί βορειοδυτικά της Σουμάτρα στην Ινδονησία, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί ζημιές.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών των ΗΠΑ (USGS), το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στο νησί Σιμεουλούε και είχε εστιακό βάθος 25 χιλιομέτρων, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης τσουνάμι.

Η ινδονησιακή υπηρεσία BMKG ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών με εστιακό βάθος στα 10 χιλιόμετρα, δόνηση που δεν μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι.

Την ίδια ώρα, ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων έπειτα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις στη Σουμάτρα αυξήθηκε σε 19 νεκρούς και 20 αγνοούμενους, από 8 νεκρούς και 50 τραυματίες που ήταν μέχρι πρόσφατα.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών -ως χθες βράδυ -, «στο σύνολο των πληγεισών περιοχών, έχασαν τη ζωή τους 19 άνθρωποι», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έμι Φρίζερ, αξιωματούχος της BNPB.

Ακόμη 24 άνθρωποι αγνοούνται σε έξι διαφορετικές τοποθεσίες, πρόσθεσε.

Λόγω των πλημμυρών και τον κατολισθήσεων, οδικές προσβάσεις έχουν κοπεί και έχουν επίσης τεθεί εκτός λειτουργίας εν μέρει τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών κι ηλεκτροδότησης, πάντα σύμφωνα με τον αξιωματούχο. Οι αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να γίνουν παραδόσεις προμηθειών και απαραίτητου υλικού σε απομονωμένες περιοχές.

Η Ινδονησία δοκιμάζεται συχνά από καταστροφές αυτού του είδους κατά τη διάρκεια της περιόδου των βροχών, που κατά κανόνα διαρκεί από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Στην αρχή του μήνα κατολισθήσεις έπληξαν την Ιάβα, όπου οι αρχές ανακοίνωσαν πως τουλάχιστον 38 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης τερματίστηκαν προχθές Τρίτη, παρότι 13 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι, σύμφωνα με την BNPB.

Επίσης, η Ινδονησία συγκλονίζεται συχνά από σεισμούς καθώς βρίσκεται στον «Δακτυλίδι της Φωτιάς» στον Ειρηνικού, μια περιοχή έντονης σεισμικής δραστηριότητας όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η οποία εκτείνεται από την Ιαπωνία μέσω της νοτιοανατολικής Ασίας σε όλη τη λεκάνη του Ειρηνικού Ωκεανού.

