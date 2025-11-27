Η επίτευξη μιας ειρηνικής διευθέτησης στην Ουκρανία είναι το πιο σημαντικό πράγμα αυτή τη στιγμή. Αυτή η σοβαρή διαδικασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με τη συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ στο δίκτυο VGTRK.

«Υπάρχει μια διαδικασία σε εξέλιξη. Είναι μια σοβαρή διαδικασία», σημείωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. «Αυτή τη στιγμή, πιθανότατα δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».

Ο Πεσκόφ υπενθύμισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε τη σοβαρότητα της ειρηνευτικής διαδικασίας σε μια συνομιλία με τον Λευκορώσο ομόλογό του, Αλεξάντερ Λουκασένκο, υποσχόμενος να τον ενημερώσει για την πρόοδο της Μόσχας στην επίτευξη των στόχων της με ειρηνικά μέσα και «πώς προχωρούν τα πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση».

Πηγή: skai.gr

