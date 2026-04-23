Οι πτήσεις μεταξύ αφρικανικών πόλεων αναγκάζουν πολλούς ταξιδιώτες να πραγματοποιούν ανταπόκριση εκτός της ηπείρου, μέσω Λονδίνου, Παρισιού ή Ντουμπάι. Όμως, ένα αεροδρόμιο αξίας 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που βρίσκεται υπό κατασκευή στην Αιθιοπία θα μπορούσε να βοηθήσει στην αλλαγή αυτού του γεγονότος.

Σχεδόν 30 μίλια νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Αντίς Αμπέμπα, ξεκίνησαν τον Ιανουάριο οι εργασίες σε αυτό που ο πρωθυπουργός της Αιθιοπίας, Άμπι Άχμεντ Άλι, περιέγραψε ως «το μεγαλύτερο έργο αεροπορικής υποδομής στην ιστορία της Αφρικής».

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Bishoftu προγραμματίζεται να ανοίξει το 2030 με δύο διαδρόμους και χωρητικότητα για 60 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, με σχέδια να φτάσει τα 110 εκατομμύρια επιβάτες - περισσότερους από το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο του κόσμου, το Hartsfield-Jackson της Ατλάντα, το οποίο υποδέχθηκε 106 εκατομμύρια επιβάτες το 2025.

Επικεφαλής του έργου είναι η κρατική Ethiopian Airlines, ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας της Αφρικής βάσει μεγέθους στόλου, συνολικών επιβατών και εσόδων. Ο διευθύνων σύμβουλος Mesfin Tasew δήλωσε στο CNN ότι η αεροπορική εταιρεία «θα επενδύσει το 30% των ιδίων κεφαλαίων της» για να καλύψει απευθείας το κόστος των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα υπόλοιπα 8 δισεκατομμύρια δολάρια δεν έχουν ακόμη εξασφαλιστεί, με τις ΗΠΑ, την Κίνα και πιο πρόσφατα την Ιταλία να συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις.

Συνδέοντας τους αφρικανικούς αιθέρες

Η Αντίς Αμπέμπα είναι ήδη ένας από τους κορυφαίους αεροπορικούς κόμβους της Αφρικής, αλλά η βάση της αεροπορικής εταιρείας, το Διεθνές Αεροδρόμιο Bole, φτάνει γρήγορα στα όρια της χωρητικότητάς του και δεν έχει περιθώρια επέκτασης.

Με ένα νέο αεροδρόμιο που θα εξυπηρετεί κυρίως επιβάτες με ανταπόκριση, η Ethiopian Airlines θα οδηγούσε την κούρσα για τη σύνδεση των αφρικανικών ουρανών, μιας από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές αγορές στον κόσμο.

Ο Landry Signé, εκτελεστικός διευθυντής στη σχολή Thunderbird School of Global Management του Πανεπιστημίου της Αριζόνα και ανώτερος συνεργάτης στο Ινστιτούτο Brookings, δήλωσε ότι «οι αφρικανικές αεροπορικές εταιρείες καταγράφουν επί του παρόντος την ισχυρότερη αύξηση της ζήτησης εμπορευμάτων παγκοσμίως, αυξημένη κατά 15–16% σε ετήσια βάση έναντι παγκόσμιου μέσου όρου 5,5%».

Σχετικά με τη χρηματοδότηση, ο Signé δήλωσε στο CNN: «Τα μηνύματα είναι θετικά μέχρι στιγμής - ωστόσο το κλείσιμο 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ένα μόνο έτος είναι ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα». Εάν η συγκέντρωση κεφαλαίων διαρκέσει περισσότερο από το αναμενόμενο, προειδοποιεί ότι ο στόχος του 2030 για την κατασκευή της πρώτης φάσης «γίνεται πολύ δύσκολο να διατηρηθεί».

«Μια αίσθηση του πώς είναι η Αιθιοπία»

Το γραφείο Zaha Hadid Architects (ZHA) -η διεθνής εταιρεία πίσω από τον φουτουριστικό τερματικό σταθμό «αστερία» του αεροδρομίου Daxing του Πεκίνου και το αεροδρόμιο σε σχήμα λωτού της Βομβάης- ηγείται του σχεδιασμού του τερματικού σταθμού.

Εμπνευσμένη από τη Μεγάλη Ρηξιγενή Κοιλάδα της Αιθιοπίας, μια ενιαία «ραχοκοκαλιά» διατρέχει το μήκος του τερματικού σταθμού, διακλαδιζόμενη σε τέσσερις προβλήτες με μοναδικούς εσωτερικούς χώρους και κήπους που αντικατοπτρίζουν τα ποικίλα τοπία και τους πολιτισμούς της Αιθιοπίας. «Όταν έχεις ανθρώπους σε τράνζιτ, τους δίνεις μια αίσθηση του πώς είναι η Αιθιοπία· νιώθεις και αγγίζεις την Αφρική», δήλωσε ο διευθυντής αεροπορίας της ZHA, Cristiano Ceccato.

Ημι-κλειστοί χώροι και αυλές έχουν σχεδιαστεί για να εκμεταλλεύονται το εύκρατο κλίμα του Bishoftu. «Βρίσκεσαι κυριολεκτικά σε εξωτερικό χώρο, κάτι που είναι αρκετά μοναδικό για ένα αεροδρόμιο», πρόσθεσε ο Ceccato. Οι σχεδιαστές λένε ότι έχει δοθεί προτεραιότητα στη βιωσιμότητα, από υλικά τοπικής προέλευσης μέχρι την ηλιακή ενέργεια και ένα σύστημα ομβρίων υδάτων που τροφοδοτεί νέους υγροτόπους στην τοποθεσία. Ωστόσο, η αεροπορική βιομηχανία εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 2–3% των παγκόσμιων εκπομπών CO₂.

Παράπονα της κοινότητας

Υπήρξε αντιπαράθεση γύρω από την κατασκευή του αεροδρομίου, η οποία φέρεται να εκτόπισε πάνω από 15.000 άτομα από περισσότερα από 9.000 στρέμματα γεωργικής γης.

Η Ethiopian Airlines λέει ότι δαπανά 350 εκατομμύρια δολάρια για την επανεγκατάσταση των εκτοπισμένων και την αποκατάσταση των μέσων διαβίωσής τους, χτίζοντας 1.400 σπίτια με ηλεκτρικό ρεύμα, τρεχούμενο νερό, σχολεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης.

Ωστόσο, ορισμένοι κάτοικοι από τις πληγείσες περιοχές δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι δεν έλαβαν καμία αποζημίωση ή στέγαση αντικατάστασης. Η διοίκηση της πόλης διέψευσε τους ισχυρισμούς.

Περιφερειακός ανταγωνισμός

Το Bishoftu είναι το μεγαλύτερο σε ένα κύμα επενδύσεων σε αεροδρόμια σε όλη την ήπειρο, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου Bugesera της Ρουάντα αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, του αεροδρομίου Ouagadougou-Donsin της Μπουρκίνα Φάσο και σημαντικών αναβαθμίσεων στην Καζαμπλάνκα, το Κάιρο και το Ναϊρόμπι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ethiopian Airlines, Tasew, δήλωσε στο CNN ότι η εταιρεία θέλει το νέο αεροδρόμιο να είναι για την Αφρική ό,τι είναι το Ντουμπάι ή η Ντόχα για τη Μέση Ανατολή - ένας μεγάλος περιφερειακός κόμβος με ισχυρή διεθνή συνδεσιμότητα.

Ωστόσο, αναγνωρίζει ότι αυτή η φιλοδοξία δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνη της: «Η αεροπορική συνδεσιμότητα στην Αφρική εξακολουθεί να είναι πολύ πίσω από εκεί που θα έπρεπε να είναι. Πρέπει να συνεργαστούμε με άλλες αφρικανικές αεροπορικές εταιρείες για να παρέχουμε απρόσκοπτη συνδεσιμότητα».

Φωτ.: X-Universe

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.