Πούτιν: Η Ρωσία θα παράγει 510 εκατ. τόνους πετρελαίου το 2025, 1% λιγότερους από το 2024

«Η ζήτηση πετρελαίου αυξάνεται», υποστήριξε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, προσθέτοντας ότι «τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα θα χρησιμοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα ακόμα».
«Η Ρωσία θα παράγει 510 εκατ. τόνους πετρελαίου φέτος, 1% λιγότερους από το 2024. Αυτοί οι όγκοι είναι σύμφωνοι με τις συμφωνίες του OPEC+, τις οποίες η Ρωσία συνεχίζει να τηρεί, εκπληρώνοντας τις υποχρεώσεις της για την εξισορρόπηση της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου», πρόσθεσε ο Πούτιν.
«Ο κλάδος του φυσικού αερίου δεν έχει ανακτήσει πλήρως την ισχύ του, αλλά υπάρχει ανάπτυξη. Εργαζόμαστε για την αύξηση της εξαγωγικής ικανότητας του ρωσικού φυσικού αερίου», δήλωσε επίσης ο Ρώσος πρόεδρος, ενώ υποστήριξε και ότι «η αγορά του άνθρακα θα παραμείνει μεγάλη τις επόμενες δεκαετίες».
