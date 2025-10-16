Επανεκδίδεται η κάρτα εισόδου του Όσκαρ Ουάιλντ στη βρετανική βιβλιοθήκη - Είχε ανακληθεί λόγω ομοφυλοφιλίας

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη τίμησε τη μνήμη του Ιρλανδού συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ, επανεκδίδοντας την κάρτα εισόδου στο αναγνωστήριο της βιβλιοθήκης, όπου του είχε απαγορευτεί η είσοδος το 1895, επειδή είχε ομοφυλοφιλικές σχέσεις, κάτι που ήταν ποινικό αδίκημα εκείνη την εποχή.

Η νέα κάρτα, την οποία θα παραλάβει ο εγγονός του, επίσης συγγραφέας Μέρλιν Χόλαντ, έχει στόχο να «αναγνωρίσει τις αδικίες και τα τεράστια βάσανα» που αντιμετώπισε ο Ουάιλντ, ανέφερε η βιβλιοθήκη.

Ο κ. Χόλαντ δήλωσε ότι η νέα κάρτα είναι μια «υπέροχη χειρονομία συγχώρεσης και είμαι βέβαιος ότι το πνεύμα του θα συγκινηθεί και θα ενθουσιαστεί».

Η απόφαση για την ανάκληση της άδειας εισόδου του Ουάιλντ στη βιβλιοθήκη - τότε αίθουσα ανάγνωσης του Βρετανικού Μουσείου - καταγράφηκε χωρίς σχόλια στα πρακτικά των επιτρόπων στις 15 Ιουνίου 1895.

Εκείνη την εποχή βρισκόταν στη φυλακή για τρεις εβδομάδες, αφού του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών με καταναγκαστικά έργα.

Ο Ουάιλντ καταδικάστηκε, αφού έχασε δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του Λόρδου Κουίνσμπερι, ο οποίος τον είχε κατηγορήσει ότι ήταν ομοφυλόφιλος αφού ανακάλυψε ότι ο γιος του, Λόρδος Άλφρεντ Ντάγκλας, γνωστός και ως Bosie, ήταν εραστής του Ουάιλντ.

Οι κανονισμοί της βιβλιοθήκης εκείνη την εποχή προέβλεπαν ότι ανακαλούνταν η άδεια εισόδου σε όποιον καταδικαζόταν για έγκλημα.

