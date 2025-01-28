Πούτιν: Η κυριαρχία της Ουκρανίας είναι σχεδόν μηδενική

«Η κυριαρχία της Ουκρανίας είναι σχεδόν μηδενική», ισχυρίστηκε την Τρίτη σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ο Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο drones στη Σαμάρα. Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σκωπτικά ότι «αν τούς τελειώσουν οι σφαίρες (Κίεβο) που τούς δίνουν», η σύγκρουση με την Ουκρανία θα τελειώσει σε έναν ή δύο μήνες.

«Ο Ζελένσκι είναι παράνομος, και δεν μπορεί να υπογράψει έγγραφα» υποστήριξε, αναφέροντας ότι είναι έτοιμος για διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό της ένοπλης σύγκρουσης στην Ουκρανία, όχι όμως με τον Ουκρανό ομόλογό του. Σύμφωνα με το σύνταγμα της Ουκρανίας, ο πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τις εξουσίες του ακόμη και υπό στρατιωτικό νόμο, πρόσθεσε.

Ο Πούτιν διέταξε να επιταχυνθεί ριζικά η ανάπτυξη της βιομηχανίας drones στη Ρωσική Ομοσπονδία. Η Ρωσία θα πρέπει να γίνει ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες τεχνολογίας στον τομέα των μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων έως το 2030, ανέφερε χαρακτηριστικά.



«Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί μια ισχυρή βιομηχανία, υποδομή και σύστημα συντήρησης drone σε μια εγχώρια τεχνολογική και παραγωγική πλατφόρμα, τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Αυτός ο τομέας πρόκειται να γίνει ένας από τους βασικούς τομείς στην τεχνολογική ανάπτυξη της Ρωσίας» σημείωσε.



Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία έχει όλους τους απαραίτητους πόρους και δυνατότητες για να επιτύχει αυτόν τον στόχο.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

