Λέστερ: Δυστύχημα η συντριβή του ελικοπτέρου του ιδιοκτήτη

Σε δυστύχημα αποδίδει το επίσημο πόρισμα της ανακριτικής διαδικασίας τη συντριβή ελικοπτέρου στο στάδιο «King Power Stadium» της Λέστερ, τον Οκτώβριο του 2018.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή η τραγωδία είχε ως συνέπεια τον θάνατο πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης του αγγλικού συλλόγου, Βιχάι Σριβανταναπράμπα.

Το μοιραίο ελικόπτερο είχε περάσει την κορυφή του γηπέδου, πριν αρχίσει ξαφνικά να περιστρέφεται και στη συνέχεια έπεσε στο έδαφος και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Ο Ταϊλανδός επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του, μαζί με ακόμη τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Yπενθυμίζουμε ότι επί ιδιοκτησίας Βιχάι Σριβανταναπράμπα, η Λέστερ κατέκτησε το 2015-16 για πρώτη φορά στην ιστορία της την Premier League, ενώ την επόμενη σεζόν έπαιξε για πρώτη φορά στους ομίλους του Champions League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.