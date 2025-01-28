Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι είχε μια θετική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

«Συζητήσαμε παγκόσμια ζητήματα για τα οποία ΕΕ και ΗΠΑ έχουν τα ίδια συμφέροντα, συμπεριλαμβανομένων του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, της κακόβουλης επιρροής του Ιράν και των προκλήσεων που θέτει η Κίνα», αναφέρει η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας.

«Η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι πάντα ισχυρότερες μαζί. Ευελπιστώ να σας συναντήσω σύντομα», σημειώνει η Κάγια Κάλας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Μάρκο Ρούμπιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

