Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ανακοίνωσε απόψε ότι το Ισραήλ απελευθέρωσε εννέα Λιβανέζους αιχμαλώτους πολέμου, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη χώρα του και ζήτησε να αφεθούν άλλοι τόσοι που κρατούνται ακόμη.

Την Κυριακή ο Μικάτι είπε ότι ζήτησε από τις ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για την απελευθέρωση αυτών των αιχμαλώτων, αφού παρατάθηκε η κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ. Με τη σημερινή ανακοίνωσή του ευχαρίστησε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για τις προσπάθειες που κατέβαλε ώστε να απελευθερωθούν «εννέα Λιβανέζοι που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές», χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις για τους ανθρώπους αυτούς. Ζήτησε επίσης από τη ΔΕΕΣ να καταβάλει προσπάθειες για την απελευθέρωση άλλων εννέα.

Στη δική του ανακοίνωση, ένας εκπρόσωπος της ΔΕΕΣ χαιρέτισε την εξέλιξη αυτή και τόνισε ότι «είναι έτοιμη να διαδραματίσει τον ρόλο της, αυτόν του ουδέτερου μεσολαβητή».

Μια πηγή προσκείμενη στη Χεζμπολάχ ανέφερε χθες ότι επτά μαχητές της οργάνωσης είχαν αιχμαλωτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου. Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός συνέλαβε αδιευκρίνιστο αριθμό προσώπων την Κυριακή, όταν κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου επιχείρησαν να επιστρέψουν στα χωριά τους, χωρίς να περιμένουν την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή και άλλοι δύο χθες Δευτέρα, από πυρά του ισραηλινού στρατού. Σήμερα, ένας στρατιώτης του λιβανέζικου στρατού, που συνεχίζει την ανάπτυξή του στον νότιο Λίβανο, καθώς και τρεις άμαχοι, τραυματίστηκαν από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών.

Με βάση τη συμφωνία με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος, στις 27 Νοεμβρίου, ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε να έχει ολοκληρώσει την Κυριακή την αποχώρησή του από τον νότιο Λίβανο, όπου στο εξής μόνο ο λιβανέζικος στρατός και οι κυανόκρανοι του ΟΗΕ επιτρέπεται να βρίσκονται. Οι ΗΠΑ όμως, χώρα που μετέχει στην επιτροπή παρακολούθησης της εκεχειρίας, ανέφεραν ότι η αποχώρηση αναβάλλεται μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

