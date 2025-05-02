Λογαριασμός
Για πρώτη φορά: Μέσα στα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Πούτιν στο Κρεμλίνο – Ξενάγηση από τον ίδιο - Δείτε βίντεο

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν για πρώτη φορά αποκάλυψε στην κάμερα που ζει

πουτιν

Στο πλαίσιο πρόσφατης συνέντευξης στον δημοσιογράφο Πάβελ Ζαρούμπιν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν έκανε την έκπληξη: Για πρώτη φορά επέτρεψε κάμερα να μπει στα πολυτελέστατα, ιδιαίτερα διαμερίσματά του στο Κρεμλίνο, ξεναγώντας μάλιστα ο ίδιος τον δημοσιογράφο.

Μάλιστα, σύμφωνα με το TASS, ο Ρώσος πρόεδρος παραδέχτηκε ότι διανυκτερεύει εκεί σχεδόν κάθε μέρα τα τελευταία 3 χρόνια, σχεδόν όσο κρατάει ο πόλεμος στην Ουκρανία. 

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξενάγησε τον Ζαρούμπιν σε μία βιβλιοθήκη-σαλόνι, δύο υπνοδωμάτια και ένα εσωτερικό, ιδιωτικό παρεκκλήσι. 

Ο ρώσος πρόεδρος φαίνεται να ανοίγει μια χρυσή πόρτα λέγοντας: «Ναι, αυτό είναι το διαμέρισμα. Όπως βλέπετε, δεν είναι μακριά»

Βλέποντας ένα λευκό πιάνο στο διαμέρισμα, ο δημοσιογράφος αναρωτήθηκε αν ο πρόεδρος είχε την ευκαιρία να παίξει μερικές φορές. «Πολύ σπάνια», απάντησε ο Πούτιν.

Στο βίντεο φαίνεται η επιβλητική αίθουσα της βιβλιοθήκης - καθιστικού διακοσμημένη με επιχρυσωμένους τοίχους, μεγάλους καθρέφτες με χρυσές κορνίζες, χρυσούς πολυελαίους και εξωτικά φυτά ενώ ένα μεγάλο πορτρέτο του Ρώσου Αυτοκράτορα Αλέξανδρου Γ΄ δεσπόζει σε ένα τραπέζι. 

Η συνέντευξη κα η ξενάγηση στα ιδιαίτερα διαμερίσματα του Ρώσου προέδρου έγινε για ένα ντοκιμαντέρ για τα 25 χρόνια από τότε που ο Πούτιν άρχισε να κυβερνά τη χώρα.
 

