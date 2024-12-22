Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε σήμερα στο Κρεμλίνο τον πρωθυπουργό της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, έναν από τους λίγους ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους έχει διατηρήσει στενές σχέσεις, σύμφωνα με πλάνα που πρόβαλε η ρωσική τηλεόραση.

«Ο Πούτιν έχει αυτή τη στιγμή συνομιλίες στο Κρεμλίνο με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Φίτσο», έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ένας δημοσιογράφος της ρωσικής τηλεόρασης που πρόσκειται στο Κρεμλίνο, ο Πάβελ Ζαρούμπιν, ο οποίος μετέδωσε ένα σύντομο βίντεο που δείχνει τους δύο ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ που ρωτήθηκε σχετικά από τον Ζαρούμπιν επιβεβαίωσε ότι αυτή η επίσκεψη, η οποία δεν είχε γίνει αντικείμενο επίσημης ανακοίνωσης, προγραμματίστηκε "πριν από λίγες ημέρες".

Ο Ντμίτρι Πεσκόφ δεν θέλησε να διευκρινίσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αυτής της συνάντησης, αλλά δήλωσε ότι θα μπορούσε να «υποτεθεί» ότι θα εξεταστεί το ζήτημα της διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε το περασμένο καλοκαίρι ότι δεν θα ανανεώσει μετά το τέλος του έτους τη σύμβαση που τη δεσμεύει μέχρι το τέλος του έτους με τη Μόσχα για τη μεταφορά ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω του εκτεταμένου δικτύου αγωγών φυσικού αερίου της.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, που εξαρτώνται πολύ από το ρωσικό φυσικό αέριο, διαμαρτυρήθηκαν μετά την είδηση για τερματισμό της συμφωνίας για φυσικό αέριο στην Ευρώπη από τις 31 Δεκεμβρίου, καθώς δεν έχουν πραγματικά αξιόπιστες άμεσες εναλλακτικές λύσεις.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος ηγείται από το φθινόπωρο του 2023 της νέας κυβέρνησης της Σλοβακίας, χώρας μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αποφάσισε να διακόψει κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και ζητεί ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, όπως ο Ούγγρος ομόλογός του Βίκτορ Ορμπάν.

Ο Ρόμπερτ Φίτσο ανακοίνωσε τον Νοέμβριο ότι θα ταξιδέψει στη Μόσχα τον Μάιο για να παραστεί στους εορτασμούς της 80ής επετείου από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

