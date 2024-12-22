Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Στίβεν Μίραν, ένας σύμβουλος του υπουργείου Οικονομικών στην πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, θα είναι πρόεδρος του οικονομικού του συμβουλίου.

To όργανο αυτό συμβουλεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ για την οικονομική πολιτική που θα ακολουθήσει και αποτελείται από τρία μέλη, περιλαμβανομένου του προέδρου.

Το συμβούλιο βοηθάει στην προετοιμασία της ετήσιας έκθεσης που παρέχει μια γενική εικόνα της οικονομίας της χώρας, εξετάζει την ομοσπονδιακή πολιτική και τα προγράμματα και κάνει συστάσεις για την οικονομική πολιτική.

Ο Μίραν είναι ανώτερο στέλεχος στην εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων πολλαπλών στρατηγικών Hudson Bay Capital.

Πηγή: skai.gr

