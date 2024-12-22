Περίπου 100 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο λόγω των ισχυρών ανέμων που σαρώνουν τη χώρα, προκαλώντας προβλήματα στις συγκοινωνίες στη διάρκεια του σαββατοκύριακου πριν από τα Χριστούγεννα, όπου κατά παράδοση υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, ανακοίνωσε το αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου.

«Λόγω των ισχυρών ανέμων και των περιορισμών στον εναέριο χώρο, ένας μικρός αριθμός πτήσεων ακυρώθηκε σήμερα (Κυριακή)», οι οποίες εκτιμάται ότι ανέρχονται περίπου σε 100, σύμφωνα με το αεροδρόμιο του Λονδίνου, το μεγαλύτερο σε αριθμό επιβατών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη.

Χθες Σάββατο, το Χίθροου είχε ήδη ακυρώσει μερικές πτήσεις επηρεάζοντας κυρίως τους πελάτες της British Airways.

Η βρετανική ναυτιλιακή εταιρεία P&O Ferries, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι όλα τα ταξίδια στο δρομολόγιο Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) και Καϊρνριαν (νότια Σκωτία) ακυρώθηκαν τουλάχιστον μέχρι τις 20:00 GMT απόψε.

Επιπλέον, οι δρόμοι χρειάστηκε να κλείσουν και τα τρένα κινούνται με περιορισμένη ταχύτητα από το Σάββατο, οδηγώντας σε ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια αυτού του εξαιρετικά πολυάσχολου Σαββατοκύριακου, κατά το οποίο εκατομμύρια Βρετανοί σχεδιάζουν να ταξιδέψουν.

Η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι κίτρινες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τις 9:00 μ.μ. GMT απόψε με ριπές έως και 125 χλμ την ώρα. Ωστόσο, οι ισχυροί άνεμοι αναμένεται να υποχωρήσουν στη διάρκεια της νύχτας από Κυριακή προς Δευτέρα.

Πηγή: skai.gr

