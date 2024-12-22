Φέτος, 45 χώρες στα Ηνωμένα Έθνη διεξήγαγαν εθνικές εκλογές για να αποφασίσουν την ανώτατη ηγεσία τους. Από αυτούς, μόνο τέσσερις επέλεξαν μια γυναίκα για να γίνει αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN για τα δεδομένα του Διεθνούς Ιδρύματος για τα Εκλογικά Συστήματα.

Ενώ οι ΗΠΑ είχαν την ευκαιρία να εκλέξουν την πρώτη τους γυναίκα πρόεδρο, οι ψηφοφόροι που ήλπιζαν να «δουν τη γυάλινη οροφή να σπάει», είδαν τελικά μια ήττα για δεύτερη φορά μέσα σε οκτώ χρόνια. Τρεις από τις χώρες που επέλεξαν γυναίκα ηγέτη το 2024 – Βόρεια Μακεδονία, Ναμίμπια και Μεξικό – το έκαναν για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τους.

Στην περίοδο μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, η πρώτη γυναίκα εκλέχθηκε να ηγηθεί μιας χώρας του ΟΗΕ πριν από 64 χρόνια. Ακολουθεί μια ματιά στο πού και πότε οι γυναίκες έχουν εξασφαλίσει εθνικές ηγετικές θέσεις από τότε.

Μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες πολλές περισσότερες χώρες είδαν τις πρώτες τους γυναίκες ηγέτες, σύμφωνα με την ανάλυση του CNN για τον Δείκτη Γυναικείας Δύναμης του Συμβουλίου για τις Εξωτερικές Σχέσεις, ο οποίος περιλαμβάνει κράτη μέλη του ΟΗΕ και εξαιρεί μονάρχες, ηγέτες που διορίστηκαν από μονάρχες και προέδρους σε κυβερνήσεις συνασπισμών.

Σαράντα εννέα κράτη μέλη του ΟΗΕ είχαν μία γυναίκα ηγέτη τις τελευταίες επτά δεκαετίες. Άλλες 18 χώρες είχαν δύο γυναίκες ηγέτες, εννέα χώρες είχαν τρεις γυναίκες ηγέτες και μόνο δύο χώρες – η Φινλανδία και η Ισλανδία – είχαν επικεφαλής τέσσερις διαφορετικές γυναίκες ηγέτες. Ωστόσο, μια γυναίκα δεν έχει υπηρετήσει ποτέ ως αρχηγός κράτους ή κυβέρνησης σε 115 χώρες μέλη του ΟΗΕ.

Η πρώτη ήπειρος με κράτος μέλος του ΟΗΕ που είχε γυναίκα ηγέτη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν η Ασία. Το 1960, η Σρι Λάνκα – γνωστή τότε ως Κεϋλάνη – εξέλεξε την πρώτη της γυναίκα πρωθυπουργό, τη Sirimavo Bandaranaike. Μπήκε στην πολιτική μετά τη δολοφονία του συζύγου της ενώ υπηρέτησε ως πρωθυπουργός.

Από τότε, οι γυναίκες έχουν ηγηθεί άλλων 13 χωρών στην Ασία. Πολλές από αυτές ήρθαν στην πολιτική μέσω των συζύγων ή των πατεράδων τους, σε πρώην αποικιακές χώρες.

«Πολλές από τις πρώτες γυναίκες που ήρθαν στην εξουσία ήταν εκείνες με δυναστικές σχέσεις με την εξουσία, και σε μέρη όπου η δυναστική σχέση ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη με τον αγώνα για ανεξαρτησία», δήλωσε η Minna Cowper-Coles, ερευνήτρια στο Παγκόσμιο Ινστιτούτο Γυναικών. Ηγεσία στο King's College του Λονδίνου.

Η Ασία προηγείται, επίσης, όσον αφορά τη θητεία των γυναικών στην εξουσία, με τη Σεΐχη Χασίνα να κατέχει το ρεκόρ για τον μεγαλύτερο αριθμό ετών που υπηρέτησε γυναίκα ως εθνικός ηγέτης.

Η Χασίνα ήταν πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές από το 1996 έως το 2001 και ξανά από το 2009 μέχρι την παραίτησή της τον Αύγουστο του 2024 μετά από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις.

Ο πατέρας της, ηγέτης της ανεξαρτησίας, ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός του Μπαγκλαντές.

Η Isabel Perón ήταν η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους στην Αμερική. Ο σύζυγός της, Χουάν Περόν, ήταν πρόεδρος της Αργεντινής και πέθανε στην εξουσία το 1974. Ως αντιπρόεδρος, ανέλαβε πολλά από τα καθήκοντά του όταν αρρώστησε και ορκίστηκε στην προεδρία μετά τον θάνατό του.

Τον Οκτώβριο, η Claudia Sheinbaum έγινε ως η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Μεξικού.

Η πρώτη γυναίκα που έγινε ηγέτης μιας αφρικανικής χώρας ήταν η Elisabeth Domitien, η οποία διορίστηκε πρωθυπουργός της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας το 1975.

Η πρώτη εκλεγμένη γυναίκα αρχηγός κράτους στην Αφρική ήταν η Έλεν Τζόνσον Σίρλιφ, η οποία έγινε πρόεδρος της Λιβερίας το 2006.

Το 2021, η Τυνησία έγινε η πρώτη αραβική χώρα που κυβερνάται από γυναίκα, όταν η Najla Bouden διορίστηκε πρωθυπουργός από τον πρόεδρο της χώρας.

Η Μάργκαρετ Θάτσερ έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ευρώπης το 1979. Λίγους μήνες αργότερα, η Μαρία ντε Λούρντ Πιντασίλγκο από την Πορτογαλία έγινε η δεύτερη γυναίκα επικεφαλής της κυβέρνησης της ηπείρου.

Από το 2010, 28 χώρες στην Ευρώπη είχαν τουλάχιστον μία γυναίκα ηγέτη και η περιοχή έχει τώρα το υψηλότερο ποσοστό χωρών που είχαν γυναίκα ηγέτη. Περίπου τα δύο τρίτα, ή το 65%, των 43 χωρών μελών του ΟΗΕ στην περιοχή έχουν γυναίκα ηγέτη, και λίγο λιγότερο από το ένα τέταρτο από αυτές ηγούνται επί του παρόντος από γυναίκα.

Οι Ευρωπαίες γυναίκες ηγέτες έχουν επίσης επιτύχει σημαντική θητεία, με πέντε ηγέτες στην πρώτη δεκάδα για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα υπηρέτησης, όλες με περισσότερα από 10 χρόνια στην εξουσία. Η Άνγκελα Μέρκελ, η οποία έγινε για πρώτη φορά καγκελάριος της Γερμανίας το 2005, κράτησε τον ρόλο για 16 χρόνια.

Η Jenny Shipley ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, υπηρετώντας από το 1997 έως το 1999. Η Julia Gillard ήταν η πρώτη γυναίκα που κατείχε τον τίτλο της πρωθυπουργού της Αυστραλίας, υπηρετώντας από το 2010 έως το 2013.

Οι ειδικοί λένε ότι είναι σημαντικό για τις γυναίκες να διαδραματίζουν βασικούς ρόλους στην κυβέρνηση, επειδή διευρύνει την εκπροσώπηση.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποιου είδους δύναμη στο να βλέπουμε ανθρώπους σαν εσάς να εκπροσωπούνται. Αυτό έχει σημασία», είπε η Farida Jalalzai, αναπληρώτρια κοσμήτορας για παγκόσμιες πρωτοβουλίες και δέσμευση και καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Virginia Tech, σε συνέντευξή της στο CNN πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ. «Βλέπετε περισσότερα παραδείγματα διαφορετικών ανθρώπων σε αυτούς τους ρόλους, είτε είναι υποψήφιοι, είτε είναι πρόεδροι, είτε είναι πρωθυπουργοί, και καταρρίπτει τις αντιλήψεις για το πώς πιστεύουμε ότι πρέπει να μοιάζουν αυτοί οι ηγέτες».

Ένα πιθανό θετικό αποτέλεσμα της νίκης των γυναικών στις εκλογές σε όλο τον κόσμο είναι ότι η επιτυχία τους μπορεί να εμπνεύσει άλλους να αναλάβουν ηγετικούς ρόλους, ενθαρρύνοντας νεότερες γενιές γυναικών στην πολιτική.

«Μπορούμε να μιλήσουμε για τη δύναμη της στρατολόγησης», είπε ο Τζαλαλζάι. «Αν μια γυναίκα κερδίσει, ίσως τότε έχουμε μάθει το μάθημα ότι μια γυναίκα μπορεί να κερδίσει… έτσι καταλήγεις να βρεις περισσότερες γυναίκες που είναι πρόθυμες να ρίξουν τα καπέλα τους στο ρινγκ».

Πηγή: skai.gr

