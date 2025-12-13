Πούτιν-Ερντογάν: 90 λεπτά για την Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος με τον Τούρκο ομόλογό του είχαν ατ’ ιδίαν συνάντηση στο Διεθνές Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη με φόντο το Ουκρανικό και το «πάγωμα» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Τούρκος ομόλογός του, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκαν χθες κατ’ ιδίαν για περίπου 90 λεπτά στο περιθώριο του Διεθνούς Φόρουμ για την Ειρήνη και την Εμπιστοσύνη, που έλαβε χώρα στην πρωτεύουσα του Τουρκμενιστάν, την Ασχαμπάντ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, συζήτησαν διμερή θέματα, το Ουκρανικό και αναλυτικά την κατάσταση στην ανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, ο πρόεδρος Ερντογάν προσκλήθηκε στη Ρωσία και ο πρόεδρος Πούτιν στην Τουρκία, με την επίσκεψη του Πούτιν να πραγματοποιηθεί όταν αυτό είναι δυνατόν. Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι οι σχέσεις των δύο χωρών αναπτύσσονται πολύ καλά σε όλους τους τομείς: «Αν και υφίστανται ορισμένα ζητήματα, δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα μεταξύ μας».

Πηγή: Deutsche Welle

«Ο Πούτιν και ο Ερντογάν», δήλωσε ο Πεσκόφ, «είχαν μια λεπτομερή ανταλλαγή απόψεων για την Ουκρανία και τις προσπάθειες της Ευρώπης για την κατάσχεση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Συμφώνησαν ότι αυτές οι προσπάθειες θα οδηγήσουν στην «υπονόμευση των θεμελίων και των αρχών του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος».Επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα παρά την έκκληση Ερντογάν για «περιορισμένη εκεχειρία»Όμως, παρά τη θετική ατμόσφαιρα, ώρες μετά τη συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν, η Ρωσία έπληξε τρία τουρκικά πλοία σε δύο ουκρανικά λιμάνια. «Αυτό το περιστατικό υποδεικνύει την εγκυρότητα των ως τώρα καταγεγραμμένων ανησυχιών μας σχετικά με τη θαλάσσια ασφάλεια και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, καθώς ο πόλεμος στην περιοχή μας συνεχίζει να εξαπλώνεται σε όλη τη Μαύρη Θάλασσα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. «Με την ευκαιρία αυτή, τονίζουμε για άλλη μια φορά τη σημασία του άμεσου τερματισμού του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», πρόσθεσε το υπουργείο.Επανέλαβε επίσης την επείγουσα ανάγκη θέσπισης κανονισμών για την παύση των επιθέσεων στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, καθώς και στην ενέργεια και τις λιμενικές υποδομές, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η επίθεση έγινε παρά το γεγονός ότι ο Ερντογάν είχε ζητήσει «περιορισμένη εκεχειρία» σχετικά με τις επιθέσεις σε λιμάνια και ενεργειακές εγκαταστάσεις στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

