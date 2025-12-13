ΕΕ: Επ‘ αόριστον «πάγωμα» ρωσικών assets

Η ΕΕ προχωρά σε «πάγωμα» των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, λίγες ημέρες πριν την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής. Η Ιταλία συντάσσεται με το Βέλγιο, ζητώντας εναλλακτικές για τη δανειοδότηση του Κιέβου.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση του δανείου «αποζημιώσεων» προς την Ουκρανία με τη χρήση των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έκανε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση, λίγες μόνο ημέρες πριν από την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες για το θέμα αυτό.

Πηγή: Deutsche Welle

Τα κράτη μέλη του «μπλοκ» προχώρησαν σε επ’ αόριστον «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας σε ολόκληρη την Ένωση, ύψους 210 δις ευρώ, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν «μπλοκαρισμένα», έως ότου το Κρεμλίνο πληρώσει μεταπολεμικές αποζημιώσεις στην Ουκρανία. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Κίεβο θα επιστρέψει τα χρήματα, που έλαβε ως δάνειο.Η κίνηση είχε σκοπό να πείσει το Βέλγιο να άρει τις ενστάσεις του έναντι της χρήσης των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων -περίπου 185 δις ευρώ- κρατούνται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Euroclear, στις Βρυξέλλες. Όμως, πλέον το Βέλγιο έχει στο πλευρό του την Ιταλία, που χθες μαζί με τη Βουλγαρία και τη Μάλτα- μέσω κοινής ανακοίνωσης- προτρέπουν την Κομισιόν να «συνεχίσει να διερευνά και να συζητά εναλλακτικές επιλογές» για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, ενδεχομένως μέσω μιας δανειακής διευκόλυνσης, η οποία, όπως εκτιμούν, θα παρουσίαζε «σημαντικά μικρότερο κίνδυνο».Φόβος αύξησης χρέους υπερχρεωμένων χωρώνΟυσιαστικά ζητούν έκδοση κοινού χρέους, που αποτελεί εναλλακτική πρόταση της Κομισιόν, αλλά που απορρίπτουν χώρες, όπως η Γερμανία καθώς καθώς εκτιμούν ότι ενδεχομένως να αυξήσει το χρέος σε υπερχρεωμένες χώρες, όπως τη Γαλλία και την Ιταλία, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, ενώ χρειάζεται ομοφωνία για να εγκριθεί.Και η Μόσχα έλαβε χθες μέτρα καταθέτοντας μήνυση στο Euroclear για ενέργειες που, όπως ανέφερε, «προκαλούν ζημία επηρεάζοντας την ικανότητά της να διαθέσει κεφάλαια και τίτλους της», ενώ χαρακτήρισε παράνομες τις προτάσεις της Κομισιόν.Η Κομισιόν, όμως, ξεκαθαρίζει ότι οι προτάσεις βασίζονται στο ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία «δεν κατασχέθηκαν και τηρείται η αρχή της κυρίαρχης ασυλίας» τόνισε χθες ο επίτροπος Οικονομικών Βάλντις Ντομπρόβσκις. «Να υπενθυμίσω ότι τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας είναι παγωμένα, σύμφωνα με τις κυρώσεις της ΕΕ από την έναρξη του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία» σημείωσε.Μετά τη συνεδρίαση των υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες – όπου το εν λόγω θέμα κυριάρχησε – ο Ντομπρόβσκις επισήμανε ότι «αναμένουμε ότι η Ρωσία θα συνεχίσει να κινεί νομικές διαδικασίες, ώστε να εμποδίσει την ΕΕ να τηρήσει το διεθνές δίκαιο και να επιδιώξει τη νομική υποχρέωση της Μόσχας να αποζημιώσει την Ουκρανία για τις ζημίες, που έχει προκαλέσει».

