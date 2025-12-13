Το μεθυσμένο ρακούν ξαναχτυπά - «Κατηγορείται» για τρεις ληστείες

Ένα ρακούν που διέρρηξε μια κάβα στη Βιρτζίνια και ήπιε τα αλκοολούχα ποτά, είναι τώρα ύποπτο για μια ευρύτερη σειρά κλοπών, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώνει το BBC.

Ένας υπάλληλος του τμήματος ελέγχου ζώων του Χάνοβερ υποψιάζεται ότι το θηλαστικό με τη ριγέ ουρά διέρρηξε επίσης ένα κοντινό γυμναστήριο καράτε και στη συνέχεια εισέβαλε στο Τμήμα Οχημάτων (DMV) για να βρει σνακ.

«Υποτίθεται ότι αυτή είναι η τρίτη διάρρηξη που έχει κάνει», δήλωσε η υπάλληλος Samantha Martin.

Το ρακούν, που τώρα έχει το παρατσούκλι «trashed panda» (μεθυσμένο πάντα), ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά λιπόθυμο στο μπάνιο του καταστήματος αλκοολούχων ποτών Ashland δύο ημέρες μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών. Αφού ξεμέθυσε, αφέθηκε ελεύθερο στη φύση.

Η Martin λέει ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν ο «ληστής» ξαναχτυπήσει το εμπορικό κέντρο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε ένα από τα κτίρια», είπε την Πέμπτη στο podcast, Hear in Hanover.

«Ήταν στο στούντιο καράτε. Νομίζω ότι μπήκε στο DMV και έφαγε μερικά από τα σνακ τους μια φορά», είπε.

Αργότερα πρόσθεσε ότι υπάρχει πιθανότητα οι προηγούμενες διαρρήξεις να έχουν διαπραχθεί από διαφορετικό ρακούν, αλλά οι αρχές τον έχουν αναγνωρίσει ως τον κύριο ύποπτο.

Η κομητεία πουλάει μπλουζάκια με το λογότυπο «trashed panda» και μέχρι την Παρασκευή είχε συγκεντρώσει το εντυπωσιακό ποσό των 207.000 δολαρίων. Τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανακαίνιση του καταφυγίου ζώων και την αύξηση της χωρητικότητάς του, δήλωσε η Μάρτιν.

Πηγή: skai.gr

