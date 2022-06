Ο Πούτιν τώρα απειλεί την Πολωνία - Η Βαρσοβία ζήτησε βοήθεια και ενισχύσεις από το ΝΑΤΟ

Ανεβαίνει το «θερμόμετρο» της έντασης κάτω από τη Βαλτική, με την Ρωσία να εξαπολύει ευθείες απειλές κατά της Πολωνίας και να εγείρει ανησυχίες πως οι προκλητικές της ενέργειες προμηνύουν κλιμάκωση στο πεδίο.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το Κρεμλίνο ενημέρωσε ότι ο ρωσικός στρατός σκότωσε «έως και 80 Πολωνούς μισθοφόρους» στα ανατολικά της Ουκρανίας ενώ παράλληλα αφαιρέθηκε η πολωνική σημαία από μνημείο όπου σφαγιάστηκαν χιλιάδες Πολωνοί, στη δυτική Ρωσία.

Καλεί σε εγρήγορση το ΝΑΤΟ η Πολωνία, υπό τον φόβο των ρωσικών απειλών

Η οργή της Μόσχας είναι έκδηλη μετά το «μπλόκο» της Λιθουανίας σε εμπορεύματα που έχουν εγκριθεί από την ΕΕ να φτάσουν στον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ, που βρίσκεται ανάμεσα στο κράτος της Βαλτικής και την Πολωνία.

Αυτό ώθησε την Πολωνία να καλέσει το ΝΑΤΟ να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία ασφαλείας του στο χάσμα Suwalki, τον στενό διάδρομο που συνδέει τα τρία κράτη της Βαλτικής με τους υ.πόλοιπους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ και χωρίζει το Καλίνινγκραντ από τη Λευκορωσία.

«Θα επιδιώξουμε την ενίσχυση αυτού του διαδρόμου... στις συνομιλίες μας με τους εταίρους μας από το ΝΑΤΟ», είπε ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι, μετά τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ.

Την ίδια ώρα ισχυρισμοί του Κρεμλίνου για τους 80 Πολωνούς που σκότωσε ο ρωσικός στρατός στην Ουκρανία, προκαλούν ερωτηματικά για το πού το «πάει» η Μόσχα.

«Έως 80 Πολωνοί μισθοφόροι, 20 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και οκτώ πολλαπλοί εκτοξευτές ρουκετών Grad καταστράφηκαν σε πλήγματα ακριβείας στο εργοστάσιο Megatex στην Konstantinovka» στην περιοχή του Ντονέτσκ, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας σε δήλωση που δεν μπορούσε να επαληθευτεί από ανεξάρτητο μέσο.

Το Καλίνινγκραντ υπό αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να είναι το σημείο μηδέν για οποιαδήποτε στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, σημειώνει η Daily Mail.

Προκλητική και απειλητική κίνηση η αφαίρεση της πολωνικής σημαίας από το μνημείο του Κατίν

Οι επισκέπτες του μνημείο του Κατίν στην περιοχή Σμολένσκ της δυτικής Ρωσίας, απόρησαν όταν αντιλήφθηκαν πως έλειπε από αυτό η πολωνική σημαία.

Ο δήμαρχος της πόλης Σμολένσκ επιβεβαίωσε την απομάκρυνσή της το βράδυ της Παρασκευής, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία που δείχνει τη ρωσική σημαία να κυματίζει μόνη της στην είσοδο του μνημείου.

On orders from Russia’s Culture Ministry, Poland’s flag has disappeared from the Katyn war cemetery outside Smolensk. “There can be no flags of Poland at Russian memorials! Esp after openly anti-Russian statements by Polish politicians,” explained Smolensk Mayor Andrey Borisov. pic.twitter.com/FdWVhXgHVh